Der unabhängiger Abfüller Malts of Scotland veröffentlicht wieder einige neue Abfüllungen. Die neuen Bottlings sind ab dem 14.3.2024 im Malts of Scotland Warehouseshop in Paderborn sowie im Handel erhältlich. Zuvor können sie am kommenden Wochenende auf Whiskymesse THE VILLAGE in Nürnberg verkostet und erworben werden.

Hier bei uns finden Sie alle Infos, Deatails und ausführlichen Tasting Notes zu den neuen Abfüllungen von Malts of Scotland:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Malts of Scotland mit neuen Abfüllungen zum Frühjahr 2024

TORMORE

MoS23025

31 Jahre (1992 – 2023)

Bourbon Hogshead

42.5% vol.

Nase: vollreifes helles Obst, Birnen, Äpfel, Mirabellen, Marillen, kandierte Orangen, Weinbergpfirsiche, Quittengelee, Stachelbeeren, Karamelltoffee, Rapshonig, Vanillekipferl, Apfelgelee

Geschmack: feine Würze, Obstgarten, reife helle Früchte, Mirabellen, Äpfel, Birnen, Stachelbeeren, Weinbergpfirsiche, Nektarinen, weiße Johannisbeeren, Quittengelee, kandierte Orangen, Honig, Karamelltoffee, Vanillestangen, Mandelsplitter, feinherb

AULTMORE

MoS23023

31 Jahre (1992 – 2023)

Bourbon Barrel

45.0% vol.

Nase: Mirabellen, Aprikosen, Marillen, kandierte Orangen, reifer Cox Orange Apfel, Rapshonig, weiße Johannisbeeren, Vanille, Karamelltoffee, Rosenblüten

Geschmack: würzig und trocken, Haferkekse, frisches Heu, Trockenobst, Aprikosen, Apfelkerne, getrocknete Apfelringe, altes Eichenholz, feine Fruchtnoten, Honig

BLAIR ATHOL

MoS23006

14 Jahre (2009 – 2023)

Sherry Hogshead

47.5% vol.

Nase: Kirschgrütze, feine Sherrycreme, reife Mandarinen, Waldhonig, Trockenpflaumen, Himbeeren, Rosinen

Geschmack: würzig, Holznoten, Trockenpflaumen, cremiger Sherry, Nussschokolade, Rosinen, Schwarzwälder Kirschtorte, Tabakblätter, Leder

LINKWOOD

MoS23029

14 Jahre (2009 – 2023)

Amontillado Sherry Hogshead

52.5% vol.

Nase: süße Pflaumen, Apfelgelee mit Zimt, frische Printen, Schwarzkirschen, Waldhonig, Blaubeerkompott, Bratäfpel, eingelegte Rosinen

Geschmack: Pflaumenmus, Schwarzkirschen, Printen, Waldhonig, geröstete Haselnüsse, Mandelsplitter, Lebkuchen, Nussecken

PORT CHARLOTTE

MoS23004

19 Jahre (2004 – 2023)

Bourbon Barrel

48.4% vol.

Nase: feiner Rauch, Honig, Karamelltoffee, frisch gemahlene Vanille, Quittengelee, Apfelringe, Butterkekse, Crème Brûlée

Geschmack: erdiger süßer Rauch, Weichtoffee, Weinbergpfirsiche, Aprikosen, Rapshonig, Vanillekipferl, Getreideschrot, etwas grasig, Tabakblätter, etwas Asche

MYSTIC LOWLAND

Blended Malt Scotch Whisky

MoS24003

13 Jahre (2011 – 2024)

Bourbon Barrel

55.5% vol.

Nase: leichter fruchtiger Rauch, Vanillestange, gelbe Früchte, Honigbonbon, Apfelmus, Zuckerguss, Aprikosenmarmelade, kalte Asche



Geschmack: rauchiger Obstsalat, Apfelkuchen, sauberer unaufdringlicher Rauch, weißer Pfeffer, Honigmelone, Kokosmakronen

IMAGES OF ISLAY

“Cannon of Port Askaig”

Single Malt Scotch Whisky

MoS24014

refill Sherry Hogshead

53.2% vol.

Nase: aschiger Rauch, Zitrusnoten, Seebrise, leichte Fruchtigkeit, maritime Noten, süßer Torf, Vanille, flambierte Birne

Geschmack: mundfüllender Rauch, rauchige Vanille, Fruchtbonbons, frische Ananas, staubiger Sackleinen, leichte medizinische Noten, süße Fruchtaromen