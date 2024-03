Cabrach Trust erhält £500.000 für seine neue Whisky-Destillerie

Schritt für Schritt kommt der Cabrach Trust seinem Ziel näher, eine Whisky-Brennerei in Cabrach am südlichen Rand von Moray zu betreibenen. Bereits seit dem September 2017 liegt eine Baugenehmigung für The Cabrach Distillery vor. Nun konnte der Trust sich nochmals bis zu 500,000 für sein Projekt sichern. Die jüngste Investition kommt von Highlands and Islands Enterprise (HIE), einer schottischen Regierungsbehörde. Außerdem konnten noch £361,767 aus dem Just Transition Fund der Regierung gesichert werden.

Das Projekt hatte im Jahr 2021 bereits Mittel in Höhe von £3.5 Millionen erhalten. Hinzu kamen 2018 noch £310,000 von der William Grant Foundation, der Foundation Scotland, der Reekimlane Foundation und einem anonymen Spender.

Cabrach gilt als einer der Geburtsorte der schottischen Whiskyindustrie und war in vergangenen Zeiten für illegale Destillierapparate und Schmuggel bekannt. Der Cabrach Trust möchte Whisky-Destillation (jetzt legal) wieder zurück nach Crabach bringen. Im April 2022 begannen die umfangreichen Bauarbeiten für das Projekt. Der Fahrplan sieht eine Inbetriebnahme der Brennerei in diesem Jahr vor.