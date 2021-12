Bau der Cabrach Distillery in Moray soll 2022 beginnen

Schon mehrmals berichteten wir über die Bau der Cabrach Distillery in Moray. Zu Beginn des Jahres 2017 stellten wir Ihnen dieses Projekt erstmals vor, im gleichen Jahr genehmigte das Moray Council den Bau. Im April 2018 vermeldete der Cabrach Trust die gesicherte Finanzierung der Cabrach Distillery, im gleichen Jahr sollten die Bauarbeiten beginnen, ein Jahr später die Produktion starten, und im Jahr 2024 wollte man dann den ersten Whisky auf den Markt zu bringen. Und dann hörten wir lange nichts mehr von dieser Brennerei.

Um so mehr freuen wir uns, dass dem Projekt Cabrach Distillery neues Leben eingehaucht wird, wie im The Press and Journal zu lesen ist. Der Cabrach Trust hat die benötigten 3,5 Millionen Pfund für das Projekt erhalten. Nun kann auf der Inverharroch Farm die neue Brennerei inklusive Kulturzentrum, Gemeindebistro, Verkostungsraum und Besucherempfang entstehen. Bereits im kommenden Frühjahr sollen die Bauarbeiten starten, die Brennerei und das Kulturzentrum soll spätestens im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen.