Cabrach Distillery erhält Darlehen und Förderung für den ersten Betrieb

Die Cabrach Distillery bereitet sich auf die Eröffnung im Laufe des Sommers vor (wir berichteten darüber). Aber weil hinter ihr kein Konzern und auch keine reichen Privatpersonen stehen, sondern der Cabrach Trust, der sich um die Wiederbelebung dieser ländlichen Gegend in der Speyside kümmert, sind die Schritte dorthin nicht von alleine zu bewältigen.

Nun hat die Brennerei von Social Investment Scotland (SIS) ein mit einer Förderung kombiniertes Darlehen von knapp 140.000 Pfund erhalten, um im Rahmen der Eröffnung der Brennerei den Blend namens The Feering, ein Whisky aus Fässern, die dem Trust von Destillerien der Region gespendet wurden, weiter vermarkten zu können (6000 Flaschen davon wurden abgefüllt). Mit dem Geld sollen auch die ersten Produktionsschritte für den eigenen Whisky und die damit einhergehend nötige Qualitätskontrolle finanziert werden, berichtet insider.co.uk. Die Destillation soll im August beginnen.

Die Region, in der die Brennerei produzieren wird, ist strukturschwach und kann daher Jobs und Tourismus gut gebrauchen. Von den knapp 1000 Personen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch in The Cabrach lebten, ist die Bevölkerung auf unter 100 zurückgegangen. Auch das ist ein Grund, warum Social Investment Scotland hier investiert hat, wie Chris Jamieson, der Head of Investment dort, sagt:

“The Cabrach is filled with a rich heritage of whisky making and we’re pleased to support the trust with its overarching plans for regeneration, creating secure and skilled jobs in the area.

“By providing access to affordable finance, in this case to help the distillery prepare for production, SIS is championing local organisations and social enterprises of all sizes to deliver greater impact for the communities and people they work with.”