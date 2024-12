Die Cabrach Distillery ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Einer davon ist der Umstand, dass sie in einer der ärmsten Regionen Schottlands zu finden ist und dass jeder Penny, den sie erwirtschaftet, in einen Fund geht, der die bevölkerungs- und wirtschaftsschwache Region unterstützt.

Die Brennerei ging zwar erst 2024 in Betrieb, aber mit Hilfe gespendeter Fässer von vier Destillerien und ex-Masterblender bei Glenlivet, Alan Winchester, gibt es nun den ersten Speyside Blended Malt von Cabrach Distillery, der diese Aufgabe in Angriff nimmt: The Feering „Early Harvest“. Für Deutschland und Österreich hat Alba Import den Vertrieb übernommen und bringt The Feering „Early Harvest“ jetzt in den Handel.

Lesen Sie mehr über das Projekt und den Blended Malt hier:

Alba Import wird exklusiver Distributionspartner von Cabrach Distillery CIC für Deutschland und Österreich

Cabrach Distillery, die gerade in einer vergessenen Ecke Schottlands in Betrieb ging, gehört zu 100% dem Cabrach Trust und ist eingetragen als CIC – Community Interested Company, die Einzige ihrer Art. So wird jeder erwirtschaftete Penny an den Trust abgeführt und eingesetzt, um die mehrere einsame Täler umfassende und nahezu entvölkerte Region „The Cabrach“ wiederzubeleben.

The newly opened Cabrach Distillery

Das „Cabrach“ war einst die Wiege der Whiskybrennerei in der Speyside mit vielen Illicit Stills, die fernab größerer Ansiedlungen sozusagen im Verborgenen betrieben wurden. Sie waren quasi die Keimzelle für die Entwicklung, die die Speyside nach Legalisierung des Whiskybrennens genommen hat zu ihrer heutigen enormen Brennereidichte.

Doch das Cabrach konnte daran nicht teilhaben, zu abgelegen ist dieser Ort und im Winter regelmäßig von der Außenwelt abgeschnitten.

Im Jahr 2013 gründete sich der Cabrach Trust, um das kulturelle Erbe und die Historie der Region zu bewahren sowie ökonomische und soziale Entwicklungspotenziale und Arbeitsplätze zu schaffen. Unter Führung von Grant Gordon, Philanthrop und sozial engagierter Unternehmer mit viel Whiskyerfahrung in der Firma seiner Familie (William Grants & Sons), entwickelte sich der Trust zu einer dynamischen Community mit vielerlei Aktivitäten.

Der bisherige Höhepunkt in dieser Entwicklung ist sicherlich die Inbetriebnahme der eigenen, voll und ganz dem Trust gehörenden Whisky Distillery auf dem Gelände der 170 Acres großen historischen Inverharroch Farm. Mit Förder- und Spendengeldern gelang es dem Trust, die alten Farmgemäuer in eine ganz nach traditionellen Vorbildern gestaltete Craft Distillery zu transformieren.

Am 25.10.2024 war es soweit, die hübsche Brennerei ging in Betrieb, mit einer 2500 Liter Wash Still und einer 1800 Liter Spirit Still, dazu traditionelle außenliegende Worm Tubs. Zusätzlich gibt es eine kleine 1250 Liter Brennblase, die direkt befeuert die Art der Destillation im Cabrach des frühen 19. Jahrhunderts widerspiegelt.

Natürlich ist es noch zu viel früh, einen selbst produzierten Whisky zu präsentieren, aber dennoch gibt es eine erste Abfüllung des Cabrach Trusts vorzustellen – kreiert von keinem geringeren als Alan Winchester (ex Master Blender von Glenlivet Distillery) und das tatsächlich mit gespendeten Fässern umliegender Destillen! Ein in seiner Zusammensetzung definitiv einzigartiger Speyside Blended Malt

Whisky mit Destillaten von vier renommierten Brennereien und bestens geeignet, die Kunde von Cabrach Distillery zu verbreiten und durch den Erlös zur Finanzierung der Produktion der Brennerei beizutragen.

Und so präsentiert Alba Import exklusiv erstmalig außerhalb Schottlands:

The Feering „Early Harvest“ Speyside Blended Malt Scotch Whisky, 46%

Ein Blended Malt Scotch Whisky, meisterlich vermählt von einer namhaften Größe der Whiskywelt, butterzart, gaumenschmeichelnd und sehr süffig.

Abgefüllt in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kältefiltration, in 46% Trinkstärke.

Die Auflage beträgt 6000 Flaschen von denen nun ein Teil durch Alba Import, als allererster internationaler Partner von Cabrach Distillery, im deutschen Markt verfügbar ist.

„The Feering“ bezeichnet die erste in ein Feld gepflügte Furche, maßgebend und Orientierung für alle folgenden. Mit „Early Harvest“ stellt Alba Import die erste von drei geplanten The Feering Releases vor. Die Pläne der Brennerei sehen eine zweite und dritte Version für 2025 bzw. 2026 vor und danach soll ein erster selbst produzierter Single Malt gelauncht werden.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import:

„Nach der Isle of Harris Distillery mit ihrem Antrieb, möglichst viele Arbeitsplätze auf der entlegenen Insel Harris zu schaffen, geht „The Cabrach Distillery CIC“ mit sozialem Engagement noch einen Schritt weiter. So freuen wir uns sehr, dass wir nun einen Teil zu dieser besonderen Geschichte beitragen dürfen als Partner der einzigen als Community Interested Company eingetragenen Brennerei Schottlands – ein Perfect Match für unser Vibrant Stills Portfolio. Zudem kennen wir das Cabrach seit vielen Jahren, hat uns doch nicht nur die Natur, sondern auch das bis weit über die Grenzen der Region bekannte „Grouse Inn“ mit seiner spektakulären Whiskybar immer wieder angelockt. Heute geschlossen, wartet es in einer Art Dornröschenschlaf auf die Wiederbelebung des Cabrachs und mit der Eröffnung der Cabrach Distillery gibt es nun einen Hoffnungsschimmer, denn die Brennerei mit Visitor Centre und Community Cafe wird gewiss neue Besucher in das Cabrach locken.“

The Feering wird im deutschen Fachhandel und Online-Fachhandel verfügbar sein.