Alba Import stellt neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection vor

Fünf neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection stellt Alba Import in ihrer Presseaussendung heute vor. Die Single Cask Bottlings sind ab sofort im Fachhandel erhältlich, alle Details zu diesen Malts der Destillerien Ardmore, Balmenach, Blair Athol, Craigellachie und Longmorn sowie die dazu gehörenden Tasting Notes finden Sie folgend:

Alba Import präsentiert fünf neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection. Unter diesem Label füllt der schottische Independent Bottler A.D.Rattray seit dem Jahr 2004 Single Malt und Grain Whiskys in Einzelfass-Qualität ab, immer in voller Fassstärke, in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Chill-Filtration.

Ein weiteres Merkmal der Cask Collection von A.D.Rattray ist die Benennung vollumfänglicher Fass-Daten auf dem jeweiligen Label. So findet man Angaben zu Herkunftsregion, Fass-Art, Fassnummer, Tag der Destillation, Tag der Abfüllung, Flaschenzahl sowie Zusatzdaten bei evtl. Zweitreifungen. Darüber hinaus gibt es ein Rückenlabel mit Tasting-Notes.

Fünf neue Qualitäten in der A.D.Rattray Cask Collection sind nun ab sofort im Fachhandel verfügbar:

Ardmore, 2013, 10 Jahre, Bourbon Barrel, 58,8%

Colour: Butterscotch gold.

Nose: Velvet mesquite honey, roast almond and maple wood smoke.

Palate: Sweet, nutty peat, grilled apricot and caraway seed.

Finish: Charred pineapple with a pinch of cinnamon and brown sugar.

Balmenach, 2012, 12 Jahre, Bourbon Hogshead, 56,7%

Colour: Sparkling gold.

Nose: Rustic rye sourdough, nut brown ale and banana chip.

Palate: Fine-milled oatcake, greengage plum and ground allspice.

Finish: Gooseberry, elderflower and aniseed decorate a robust malt biscuit base.

Blair Athol, 2009, 15 Jahre, First Fill Oloroso Sherry Finish, 54,9%

Colour: Autumn leaf.

Nose: Cherry and marzipan cake, sultana and raspberry coulis.

Palate: Spiced bramble, dark chocolate and fresh Javan coffee.

Finish: Rich, sticky date and raisin pudding, with a demerara caramel glaze.

Craigellachie, 2010, 14 J., First Fill Burgundy Red Wine Finish, 57,1%

Colour: Nectarine gold.

Nose: Fresh iris, blackcurrant jam and apricot toasted oat crumble.

Palate: Charred peach, dried cranberry and rose petal jelly.

Finish: Spiced berry compote with a sprinkling of roasted pine nut.

Longmorn, 2013, 10 J., Bourbon Barrel, 61,7%

Colour: Ripe apricot

Nose: Gariguette strawberry, tangerine oil and coconut macaroon.

Palate: Juicy pineapple, wild raspberry and Tahitian vanilla bean.

Finish: A tropical fresh fruit salad, drizzled with honey and lime.

Ein 10-jähriger Ardmore aus dem Bourbon Barrel überzeugt mit feiner Süße, Röst-, Grill- und Raucharomen sowie nussigen und fruchtigen Eindrücken. Ein ausgewogener Dram, der eine große Bandbreite an Aromen bietet.

Ebenso aus den Highlands stammt der 15 Jahre alte Blair Athol, der mit Komplexität und Eleganz begeistert. Nach 12 Jahren im Bourbon Hogshead durfte er weitere 34 Monate in einem First Fill Oloroso Hogshead schlussreifen. So präsentiert er sich mit intensivem Duft an Marzipan und Himbeeren erinnernd, bevor Schokolade, Kaffee und Brombeeren am Gaumen folgen.

Immer wieder unterschätzt wird das Destillat von Balmenach Distillery, dabei ist es ein ungewöhnlich üppiger und robuster Tropfen. Nach 12 Jahren im Bourbon Hogshead zeigen sich in diesem Fall vollmundige malzige und biskuitartige Noten, Anflüge von Banane und Stachelbeere nebst zarter Gewürze.

Direkt und kernig, so kennt man eigentlich Craigellachie Single Malt. Ihrer 14 Jahre alten Expression haben A.D.Rattray ein 21 monatiges Finish im First Fill Burgundy Red Wine Cask gegönnt und so zeigt er sich viel distinguierter, süßer und cremiger: blumig fruchtig im Antritt, dann treten schwarze Johannisbeermarmelade, Aprikose und etwas Nuss in den Vordergrund.

Der Letzte im Bunde stammt von der hochgeschätzten Longmorn Distillery und zeigt, weshalb deren Destillat so begehrt ist. Eine 10-jährige Reifung im Bourbon Barrel lassen diesen Longmorn schwer und üppig mit Kokos, Vanille, Ananas sowie Erd- und Himbeere auftreten, trotz seiner 61,7% ein Gaumenschmeichler.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert:

„Seit nunmehr 18 Jahren arbeiten wir mit Tim & Andrew Morrison zusammen, A.D. Rattray ist ein Partner der ersten Stunde für uns. Und wir können nur immer wieder betonen, wie sehr wir diese Partnerschaft schätzen. Ehrlich, auf Augenhöhe und mit realistischen Einschätzungen zum deutschen Markt, ganz old school und fair – ob mit den Produkten von A.D.Rattray oder Clydeside Distillery. Nun freuen wir uns, dass wir das mittlerweile 74. Bottling in der Single Cask Collection unter dem A.D.Rattray Label vorstellen können, das uns erneut mit seiner erstklassigen Qualität überzeugt hat.“

Tim & Andrew Morrison