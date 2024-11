Äußerst zufrieden blickt das Veranstaltungs-Team auf die Hall of Angels‘ Share Whisky- und Rummesse 2024 zurück, die am vergangenen Wochenende in Villingen im Schwarzwald stattfand. Drei Tage lang gab es hier für Whisk(e)y- und Rum-Liebhabende viel zu entdecken und zu verkosten.

Den Termin der Hall of Angels‘ Share Whisky- und Rummesse 2025 können Sie sich vielleicht schon mit Bleistift in ihren Kalender eintragen: Der vorläufige Termin für die nächste Hall of Angels‘ Share ist der 07. KObis 09. November 2025.

Ein Rückblick: Die Hall of Angels‘ Share Whisky- und Rummesse 2024

Wenn Whisky- und Rum-Fans zusammenkommen, entstehen unvergessliche Momente – und genau das erlebten die Besucher der Hall of Angels‘ Share 2024. Vom ersten Tag an stand die Messe für Leidenschaft, Genuss und außergewöhnliche Entdeckungen.

Die HoAS Villinger Whisky- und Rummesse 2024 in Villingen war erneut ein voller Erfolg! Drei Tage lang strömten Whisky- und Rum-Freunde aus Deutschland, der Schweiz und Österreich in den Schwarzwald, um eine Vielzahl an Tastings, Geschmacksentdeckungen und bereichernden Begegnungen zu erleben. Die Messe war nicht nur ein Ort für den Genuss seltener und außergewöhnlicher Whiskys und Rums, sondern auch ein Treffpunkt für Gleichgesinnte, die eine Leidenschaft für edle Spirituosen teilen.

Ein Wochenende voller Entdeckungen

Die Besucher hatten die Gelegenheit, bekannte und auch weniger bekannte Destillen und Abfüllungen kennenzulernen. In entspannter Atmosphäre konnten sie ihre Geschmacksknospen auf eine aufregende Reise schicken und neue Lieblingsabfüllungen entdecken. Ein Highlight waren die verschiedenen Tastings am Messe-Samstag, bei denen die Teilnehmer tiefere Einblicke in die Welt des Whiskys und Rums erhielten.

Exklusive Messefässer von Riegger’s Selection

Eine weitere Besonderheit waren die beiden diesjährigen Messeabfüllungen von Riegger’s Selection: ein Stoisha aus dem Oloroso-Fass und ein Craigellachie 2013 im Sherryfass. Die Gäste hatten die Möglichkeit, ihre Flasche direkt vor Ort abfüllen zu lassen oder sogar selbst Hand anzulegen – eine besondere Erfahrung, die viele begeistert hat. Wer die limitierten Einzelfassabfüllungen verpasst hat, kann sich freuen: Beide Fassabfüllungen sind noch erhältlich und werden in den kommenden Tagen im Online-Shop von wein-riegger.de verfügbar sein.

Ein Ort der Begegnung und Leidenschaft

Die Hall of Angels‘ Share hat erneut bewiesen, dass sie weit mehr ist als eine Messe. Sie ist ein lebendiger Ort des Austauschs, des Genusses und der gemeinsamen Leidenschaft für hochwertige Spirituosen. Unser Dank gilt allen, die dabei waren – den Ausstellern, deren Fachwissen die Messe bereichert hat, sowie den vielen Besuchern, die diese Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Ein besonderer Dank geht auch an die engagierten Mitglieder des Black Forest Whisky Clubs, die nicht nur unermüdlich hinter den Ständen standen und mit ihrer Leidenschaft für feine Tropfen begeisterten, sondern auch tatkräftig beim Auf- und Abbau der Messe anpackten.

Die Hall of Angels‘ Share 2024 war ein wahres Fest der Sinne! Wir danken allen, die mit ihrer Begeisterung und Expertise diesen besonderen Moment im Schwarzwald ermöglicht haben.

Zum Vormerken: Der vorläufige Termin für die nächste Hall of Angels‘ Share ist der 07. bis 09. November 2025!