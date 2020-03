PR: Hall of Angels‘ Share 2020 für 7. bis 8. November 2020 geplant

Wenn auch momentan die Whiskymessen abgesagt werden oder in der Luft hängen (Limburg zum Beispiel, mehr dazu in einer kommenden Meldung), gibt es doch auch Veranstalter, die noch genügend Zeit haben, um auf eine Durchführung ihrer Messen zu setzen.

So eine Messe ist die Hall of Angels‘ Share in Villingen. Der Veranstalter hat uns darüber informiert, dass man sich an die Planung der Messe für den November macht, trotz aller Unsicherheiten und Fragezeichen, die momentan über allem schweben. Hier die Nachricht, die wir bekommen haben:

„Die Hall of Angels‘ Share 2020 findet vom 07.- 08. November in der Tonhalle in Villingen-Schwenningen statt.

Inmitten vieler schockierender Nachrichten waren wir uns zunächst unsicher, ob es angemessen erscheint, genau jetzt das Datum für die Villinger Whiskymesse 2020 bekannt zu geben. Schließlich haben wir uns dafür entschieden und hoffen, dem ein oder anderen damit einen Lichtblick und besonders, die Motivation zum Durchhalten zu geben. Im Moment muss der klare Fokus bei uns allen sein, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und das schaffen wir nur gemeinsam.

Experten geben unterschiedliche Schätzungen ab, wann sich die Lage entspannen wird. Somit ist das Datum auch nur vorläufig, da zum jetzigen Zeitpunkt niemand genau weiß, was auf uns in der Zukunft zu kommt.

! Somit können wir auch mit dem Ticketverkauf noch nicht starten !

Unsere Vorbereitungen haben aber bereits begonnen und wir sind guter Dinge, dass auch im Jahr 2020 eine Hall of Angels‘ Share Whiskymesse stattfinden wird.

Wir würden uns freuen, wenn das klappen sollte…