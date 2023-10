Hall of Angels‘ Share 2023: Wo Genuss zum Abenteuer wird

Die Hall of Angels‘ Share Villinger Whisky- und Rum-Messe 2023 steht vor der Tür! Auch in diesem Jahr findet sie am ersten Wochenende des Monats November statt, und auch 2023 geht sie über 3 Tage. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, auch die Tastings auf der HoAS können schon jetzt gebucht werden. Alle weiteren Informtion zu diesem Event finden Sie in der nun folgenden Presseaussendung, die wir vom Veranstaltungs-Team erhalten haben, und natürlich auif der Website der Hall of Angels‘ Share 2023.

Die Hall of Angels‘ Share Villinger Whisky- und Rummesse 2023: Wo Genuss zum Abenteuer wird 3. bis 5. November 2023 in der Neuen Tonhalle Villingen

In dem malerischen Städtchen Villingen im Schwarzwald, umgeben von historischem Charme, öffnet sich bald ein Tor zu einer Welt voller Geschmackserlebnisse. Ein Muss für jeden, der das Besondere sucht, und ein unvergessliches Abenteuer für die Sinne: Die Hall of Angels‘ Share Villinger Whisky- und Rummesse 2023 steht vor der Tür!

Stellen Sie sich vor, wie Sie am ersten November-Wochenende durch die Neue Tonhalle in Villingen schlendern – der Duft von rauchigem Torf und die Melodie des Dudelsacks begleiten Ihren Weg. Kilt tragende Whisky-Enthusiasten und Genießer versammeln sich hier, um die edelsten Tropfen zu verkosten und die Geheimnisse hinter den Destillerien zu entdecken.

Es erwartet Sie eine Auswahl von über 1.000 Whiskys und Rums, von Klassikern bis hin zu raren Schätzen. Nicht nur zum Probieren, sondern auch zum Kauf. Neben erlesenen Spirituosen finden Sie auch Schokolade, Zigarren, Gin, Portwein & Sherry und vieles mehr – die perfekten Begleiter für Ihre Reise!

Die Messe erstreckt sich über drei Tage, und Sie haben die Wahl, welcher Tag Ihr Abenteuer sein soll. Kommen Sie am Freitagabend und tauchen Sie ein in den Zauber der späten Stunden. Oder wählen Sie den Samstagmorgen, um den Tag mit den Early Angels zu beginnen, die bereits vor der Mittagsstunde die Welt des Genusses erkunden. Die Late Angels kommen am Samstagabend und lassen den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen. Und für die Sonntagsmenschen öffnet die Messe am Nachmittag ihre Pforten. Die Tickets sind begehrt, und der Vorverkauf läuft bereits. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, denn die Tickets für den Samstag neigen sich bereits dem Ende zu.

Ob Sie mit dem Auto anreisen und im Parkhaus der Neuen Tonhalle parken oder lieber den Zug wählen, die Messe ist leicht zu erreichen. Genügend Parkplätze und eine hervorragende Bahnanbindung stehen zur Verfügung.

Auf der Messe können Sie mit Angels‘ Coins bezahlen, sodass Sie nicht ständig Ihren Geldbeutel zücken müssen. Ein Coin entspricht einem Euro und ist an den Kassen erhältlich. Nicht verbrauchte Coins können Sie problemlos zurücktauschen.

Die Hall of Angels‘ Share bietet neben den zahlreichen Verkostungsmöglichkeiten auch messebegleitende Tastings an, die dazugebucht werden können. Egal, ob Sie ein erfahrener Kenner oder ein neugieriger Einsteiger sind, bei diesen exklusiven Verkostungen mit limitierten Plätzen können Sie Ihr Wissen vertiefen und Ihr Genusserlebnis perfektionieren.

Im abgetrennten Außenbereich finden Sie ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. Hier können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und das schottische Flair genießen. Lassen Sie sich in der Zigarrenlounge nieder, kosten Sie Cocktails an der Johnny Walker-Bar oder ein kühles Bier und lassen Sie sich von dem verlockenden Duft von frisch gemahlenem Kaffee verführen, während auf dem Grill köstliche Speisen zubereitet werden. In der Zigarrenlounge können Sie in stilvollem Ambiente eine Zigarre genießen. Der Außenbereich der HoAS 2023 verspricht eine perfekte Ergänzung zu Ihrer Messeerfahrung und genussvolle Momente im Freien!

Wir freuen uns darauf, Sie in dieser einzigartigen Welt des Geschmacks willkommen zu heißen. Slàinte Mhath!