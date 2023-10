Cutty Sark veröffentlicht Centenary Edition

Der Blended Scotch Whisky Cutty Sark feiert in dieser Woche sein 100-jähriges Jubiläum, und dies auf vielfältige Weise. Zum einen mit einer Kommunikationskampagne (inklusive dem Video Never Ending Adventure, dieses finden Sie auf YouTube sowie am Ende unseres Posts), zum anderen mit einem exklusiven Tasting, welches Ende September auf dem namensgebenden Schiff, der Cutty Sark, in London stattfand. Und dessen Stimmung und Ambiente in einem kurzen Video (welches Sie auch auf YouTube vorfinden) transportiert wird:

Und natürlich erscheint zusätzlich noch eine besondere Abfüllung diese Blended Scotch. Cutty Sark Centenary Edition ist eine auf 1.435 Flaschen limitierte Ausgabe eines 23 Jahre alten Blended Scotch Whiskys, der mit einem Alkoholgehalt von 52,2 % und ohne Kältefiltrierung abgefüllt wurde. Diese Edition erscheint in einer auffälligen Geschenkverpackung, die an ein Großsegel erinnert und so auf den Dreimaster verweist, der die Marke bei der Namensgebung inspirierte. Der empfohlenen Verkaufspreis liegt bei 800 € / £900 / 1000 $.

Cutty Sark Centenary Edition Tasting Notes

Im Original

Colour: Tawny

Nose: Gentle aromas of lemon frosting ebb and flow with raisins and demerara sugar. Ripples of subtle spice and caramel are cut through by hazelnuts and a splash of oak and spice.

Palate: A mouth-coating storm of spice and sweetness. Gingerbread surges with polished oak, alongside waves of dark fruits, caramel and chocolate. Ever-present are sherried undercurrents of nuts, polished leather and tobacco.

Finish: Long and lingering, as autumn leaves, tannins and candied orange drift into soft spice and berries.