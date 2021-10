Cutty Sark bringt 12 Jahre alte Abfüllung

Neues Altes: Eine zwölf Jahre alte Abfüllung von Cutty Sark ist eigentlich keine wirkliche Neuheit, sondern die Neuauflage eines Klassikers. Aber auch einen Blend sieht man gerne mit Altersangabe, und es ist schön, dass dieser in der Form auf den Markt zurückkkehrt.

Der Cutty Sark 12yo wird zunächst als 1l-Flasche im Travel Retail im Mittleren Osten erscheinen. Aber von März 2022 an wird es die 0,7l-Flasche auch am europäischen Markt geben. Als Preis ist in UK £19,95 vorgesehen.

Der Unterschied des Cutty Sark 12yo zur Standardabfüllung besteht in der Verwendung von mehr Sherryfässern. Dennoch soll der Blend die Weichheit des normalen Cutty Sark behalten haben.