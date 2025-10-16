Neu: Cutty Sark 17yo Triple Cask Matured (mit Video)

Ab sofort erweitert Cutty Sark sein Portfolio mit einer neuen Abfüllung: Cutty Sark 17yo. Der neue Blend besteht aus Highland- und Speyside Malts, die gemeinsam in Port- und Sherryfässern vermählt wurden und danach mit eijnem Lowland Grain aus Bourbonfässern zum fertigen Whisky geblendet wurden.

Stephen Woodcock, der Master Blender von Cutty Sark, beschreibt die Herangehensweise wie folgt:

“Cutty Sark has always been a whisky for those seeking adventure – and Cutty Sark 17 is a sumptuous voyage into new depths to taste. “To create this rich blend, we first selected fine, aged Highland and Speyside single malts, and married them together for 17 months in hand-picked Sherry and Port casks. “Then we united those malts with Lowland grain whisky matured in first-fill Bourbon casks for exceptional creaminess. Bold, fruity and spicy, our 17 is an ocean of complexity, just waiting to be explored.”

Im Cutty Sark 17yo findet manAromen von kandierter Orangenschale, roten Kirschen, Pflaumen und Schokolade, die in eine dezente Würze eingebettet sind. Am Gaumen findet sich sich eine ölige Textur mit Eichennoten, die an frisch gebackenes Brot und Cappuccino mit einer Prise Kakaopulver erinnern. Das Finish ist lang und anhaltend, mit subtilen Gewürzen und einem Hauch von Eiche und Malz.

Den neuen Cutty Sark 17yo gibt es weltweit ab Oktober, er ist mit 42,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt und kostet je nach Markt rund 100 Euro pro Flasche