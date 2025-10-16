Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen hat uns darüber informiert, dass der Kilchoman 100% Islay 11 Jahre Oloroso Sherry Cask Matured, die neueste Abfüllung in der 100% Islay Range, jetzt auch wie angekündigt Deutschland erreicht hat (er wurde Mitte September für Mitte Oktober angekündigt – wir berichteten damals im Zuge der Vorstellung des Kilchoman 100% Islay 15th Edition darüber und versprachen mehr Details beim offiziellen Release).

Nun, es ist jetzt soweit und die 11 Jahre in Oloroso-Fässern gereifte Abfüllung ist jetzt erhältlich – mehr Infos dazu also untenstehend:

Kilchoman 100% Islay 11 Jahre Oloroso Sherry Cask Matured jetzt in Deutschland

Erstmaligpräsentiert die Farm Distillery Kilchoman zwei neue 100% Islay Editionen und erstmalig eine Vollfassreifung in Ex-Oloroso Sherry Fässern, die für 11 Jahre reifen durfte – Kilchoman 100% Islay 11 Jahre Sherry Cask Matured. Neben der Sherry-Edition präsentiert die Destillerie zudem den Kilchoman 100% Islay 15th Edition 9 Jahre Ex-Bourbon barrels.

Kilchoman 100% Islay 11 Years matured in 16 ex-Oloroso Sherry Butts

Die limitierte Edition wurde aus den Kilchoman Gerste-Ernten 2011, 2012 und 2013 destilliert und reifte anschließend mindestens 11 Jahre in 16 unterschiedlichen Oloroso Sherry Butts. Abgefüllt mit einem Alkoholvolumen von 50,0 % Vol. präsentiert der Single Malt durch die außerordentliche Reifung in Sherry-Fässern Noten von getrockneten Früchten und zudem eine reichhaltige Würze, die perfekt mit der natürlichen Zitrus-süße von Kilchoman und dem Islay peat-smoke harmoniert.

Besonderheiten auf einem Blick:

Reifung: mind. 11 Jahre in 16 Ex-Oloroso Sherry Butts

Barley Variety: Publician; 20ppm

Original Tasting Notes:

Nose: Orange Peel, dried fruits, light peat smoke and sweet spices.

Palate: Rich Smoke and dark chocolate with honey, cooked apples, and malty sweetness.

Finish: Grilled fruits, currants and lasting wood smoke.

Über die Editionen

Mit der 100% Islay-Abfüllung bekennt sich Kilchoman zu seiner 100% Islay-Philosophie. Diese 100% Islay-Editionen zählen sicherlich zu den spektakulärsten schottischen Single Malts, da die Edition als einziger Single Farm Single Malt veröffentlicht wird. Keine andere Brennerei nutzt eigene Gerstenfelder direkt vor den Toren der Brennerei. Jeder Produktionsschritt wird vor Ort auf Islay bei Kilchoman durchgeführt. Dies macht Kilchoman einzigartig und unvergleichbar. Zudem werden die 100% Islay Editionen alle mit einen Torfgehalt von 20ppm destilliert, anders als bei der Core Range, dort sind es 50 ppm.