TTB-Neuheiten: Octomore Single Cask 8 Years Old, Kilchoman Family Casks 1-3 (von 4)

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der alle Whiskys vor ihrem Erscheinen auf dem US-Markt (und meist in Folge auch international) eingetragen werden müssen, haben wir wieder einige interessante Neuheiten für Sie entdeckt. Diesmal sind es durchwegs Einzelfassabfüllungen, sodass es sein könnte, dass diese tatsächlich auf die USA beschränkt sind.

Zunächst einmal gibt es eine Einzelfassabfüllung eines Octomore, mit 64,2% vol. Alkoholstärke und auf 288 Flaschen limitiert. Er ist 8 Jahre alt, und stammt aus einem 1st Fill Oloroso Cask. So sehen die Etiketten aus:

Die zweite Neuheit sind gleich vier, und erst drei davon sind zum Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel erstellt und veröffentlicht wird, in der Datenbank eingetragen. Die Kilchoman Family Casks (nicht zu verwechseln mit dem Wills Family Cask aus dem Jahr 2020) sind eine Serie von vier Bottlings, im Alter von 11, 14, 18 und 20 Jahren, die alle stark getorft sind und aus ex-Bourbon Barrels stammen. Der Untertitel der Serie lautet !1st Edition“, so dass man mit Nachfolgern rechnen darf. Hier die Etiketten der drei bisher eingetragenen Bottlings: