Whisky im Bild: Die White Peak Distillery (Wire Works Whisky) in Derbyshire

19 Bilder von Bernd Scheer aus der Brennerei zwischen Birmingham und Manchester

Östlich zwischen Manchester und Birmingham liegt die White Peak Distillery, die dort, in einer alten Drahfabrik den Wire Works Whisky erzeugt. Sie zählt mit der Spirit of Yorkhire Distillery (zwei Autostunden nordöstlich gelegen) zu den interessantesten neuen Brennereien in England.

Unser Leser Bernd Scheer hat die Destillerie in diesem Jahr besucht und von dort 19 Bilder mitgebracht, die vor allem die Brennblasen und das Fasslager zeigen – und das Besucherzentrum, das von Donnerstag bis Samstag geöffnet ist. Sollten Sie einen Besuch dort planen, finden Sie hier alle Infos von Relevanz.

Jetzt aber viel Vergnügen mit den Bildern der White Peak Distillery, die Sie durch Anklicken vergrößern können:

