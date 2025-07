White Peak mit dritter Edition Wire Works Necessary Evil Finish

Seit dem vergangen Freitag erhältlich ist die dritte Ausgabe der Abfüllung Wire Works Necessary Evil Finish. Der leichte getorfte Whisky der Destillerie White Peak aus Derbyshire lagerte zunächst in ex-bourbon barrels. Anschließend reifte er noch in Fässern, in denen zuvor das Imperial Stout Necessary Evil der Thornbridge Brewery lagerte. Die dritte Auflage der limitierten Edition Wire Works Necessary Evil Finish ist mit 51,3 % abgefüllt, und über den Webshop der Brennerei und bei ausgewählten britischen Einzelhandelspartnern erhältlich. UVP: £69.

TASTING NOTES

Overview: Sweet & savoury, with hazelnuts, freshly roasted coffee and dark chocolate, dates, cranberry, and a gentle wisp of smoke.

Nose: Vanilla fudge, milk chocolate digestive biscuits, freshly roasted coffee, hazelnuts, flaked almonds, crème brûlée, baked apple pie, cassia, marzipan, sage, strawberry laces.

Palate: Cacao nibs, Black Forest gateaux, cracked black peppercorns, salted caramel, marmite on toast, butter pastry, Medjool dates, Seville orange marmalade, hint of spearmint, fresh espresso, soft white candy.

Finish: Rich dark chocolate, tobacco, murray mints, dark cherries, roasted malt, touch of smoke.