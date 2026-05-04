White Peak Distillery mit der Jubiläumsabfüllung Wire Works Limited Edition Caduro X

Die in Ambergate, England beheimatete White Peak Distillery kann in diesem Jahr das zehnjähriges Gründungs-Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass erscheint Wire Works Limited Edition Caduro X, diese Abfüllung vereint Single Malts aus Regular Cuts und Alt-Cuts. Bei letzteren wurden abweichende Schnittpunkte während der Destillation gewählt, um so das hellere, stärker von tropischen Früchten geprägte Profil der Spirituose hervorzuheben – begleitet von einer dezenten Verstärkung des Torfeinflusses.

Der Single Malt reifte in first-fill ex-bourbon barrels und STR ex-red wine casks, die miteinander dann vermählt wurden. Auf die Abfüllstärke von 46,8% Vol. brachte die Brennerei den Lightly peated Whisky mithilfe von Special Waters. Hierbei reifte ein Spirituose mit geringerem Alkoholgehalt in Eichenfässern nach, um so zusätzliche wasserlösliche Aromen und Texturen zu extrahieren. In die Flaschen kam Wire Works Caduro X dann in seiner natürlichen Farbe, und der Single Malt ist nicht kältefiltriert.

Wire Works Caduro X, auf 1.000 Flaschen limitiert, ist seit dem 25. April direkt in der Destillerie und über ihren Online-Shop verfügbar (ein Versand nach Kontinental-Europa scheint jedoch nicht möglich). Zusätzlich ist die Abfüllung auch bei ausgewählten britischen Fachhändlern erhältlich. Der Preis liegt bei £75, zusätzlich ist auch die Wire Works Caduro X Collectors Edition in einer Auflage von 100 erhältlich. Sie umfasst zusätzlich eine gravierte Holzbox und ein Wire Works Spey-Glas, der Preis liegt hier dann bei £105.