Serge verkostet: Imperial im Duett

Die äußerst wechselvolle Geschichte der Imperial Distillery, die durch viele Schließungen und Wieder-Eröffnung bestimmt war, fand 2013 mit ihrem Abriss ein endgültiges Ende. Sie ersetzt seit 2014 an gleihcer Stelle, jedoch mit einem anderem Namen, die Brennerei Dalmunach.

Das letzte Produktionsjahr der Imperial Distillery war allerdings bereits 1998, in diesem Jahr wurden auch die bourbon barrels cask #11 und cask #119 befüllt, die im letzten Jahr unabhängig abgefüllt wurden. Und die Serge Valentin zu einer kleinen Imperial-Session vereint. Nicht überraschend, bei so vielen Ähnlichkeiten, erhalten beide Bottlings von ihm auch die identische, sehr hohe Bewertung:

Abfüllung Punkte