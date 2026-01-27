Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage 100 Proof Exceptional Casks und Symington’s Choice, Lochlea 7 y.o. und Edradour 12 y.o. Batch #7

Äußerst umfangreich sind die Neuheiten, die uns Kirsch Import heute vorstellt. Aus dem Hause Signatory Vintage erscheinen in der Reihe 100 Proof Exceptional Cask die Edition #14 und Edition #15. Zusätzlich wähle Signatory Vintage Gründer Andrew Symington für seine Reihe Symington’s Choice sechs Einzelfässer mit einer jeweiligen 30 Jahre dauernden Reifezeit aus. Die noch junge Lowland-Brennerei Lochlea veröffentlicht mit Lochlea 7 yo ihre neueste älteste Abfüllung. Und von Edradour erscheint Batch #7 ihres 12 Jahre alten Malts, gereift in Oloroso Sherry Butts.

Hier alle Details, Einzelheiten sowie Tasting Notes:

100 Proof Exceptional Casks von Aultmore & Mmm …

Sie sind echt außergewöhnlich und daher beste Aushängeschilder für die Exceptional Casks aus Signatorys 100 Proof Edition: Zwei Neuheiten aus der Speyside demonstrieren das Potential der beliebten Serie, die erschwingliche Preise mit (zumeist in Sherryfässern) wohlgereiften Whiskyskombiniert.

Der Aultmore 2009/2025 steht im Kirsch-Portfolio an der Spitze – als unser aktuell günstigster 16 y.o. Single Malt mit mehr als 46 Volumenprozenten. Günstig ist auch die Gelegenheit für Genießer, die in herrlicher Abgeschiedenheit gelegenen Destillerie kennenzulernen. Der Grund? DieAultmore Core Range wurde in Deutschland vom Markt genommen.

Mit dem „mmmysteriösen“ Speyside (M) 2009/2025 werfen Feinschmecker einen unabhängigen Blick auf eine tonangebende Kult-Brennerei der Region. Der Preis-Leistungs-Knaller kommt mit 57,1% vol. zu seiner Fangemeinde und entfaltet elegante, weiche und fruchtige Noten aus 16 Jahren in Oloroso Sherry Butts.

Aultmore 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #14

16 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Speyside (M) 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #15

16 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

30 Jahr & köstlich rar:

Schätze aus Andrew Symington’s Hand

Ob Liebhaber alter Bourbonfass-Speysider, opulenter Oloroso-Reifungen oder Lost-Distillery-Drams: In Andrew Symingtons handverlesener Auswahl an 30 Jahre alten Raritäten werden selbst die anspruchsvollsten Genießer fündig.

Aus den Schwesterfässern Nummer 88230 und Nummer 88231 wurden die beiden Single Casks Glen Grant 1995/2025 abgefüllt. Das Ergebnis? Auch nach drei Dekaden noch ausgesprochen elegante Whiskys aus einer Brennereigröße, die helle Früchte mit weicher Süße und sanfter Würze verbinden.



Mit dem Linkwood 1995/2025 ist dagegen ein großer, klassischer Sherry-Malt entstanden. Kunststück: Linkwoods fein-floraler Charakter scheint nach 30 Jahren noch immer durch und geht mit Datteln, Espresso und Walnüssen eine komplexe Einheit ein.



Üppig, ölig und luxuriös: Der Glenburgie 1995/2025 entwickelte sich nach Finish im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead zu einem intensiven Dessert-Dram mit dunkelsüßen Noten, der lang und zunehmend trockener ausklingt.



Highlight der Neuheitenrunde sind zwei extrem seltene Single Casks. Der Imperial 1995/2025 aus dem Hogshead Nummer 50271 und der Imperial 1995/2025 aus dem Hogshead Nummer 50274 wurden wenige Jahre vor Schließung der Speyside-Brennerei destilliert. Dicht, kräftig und herrlich „old school“, sind es Whiskys für echte Liebhaber.

Glen Grant 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 31/05/1995

Abgef.: 09/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 88230

197 Flaschen (insgesamt)

51,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Grant 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 31/05/1995

Abgef.: 09/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 88231

183 Flaschen (insgesamt)

49,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 05/06/1995

Abgef.: 10/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 3

344 Flaschen (insgesamt)

50,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenburgie 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 05/09/1995

Abgef.: 10/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 203

347 Flaschen (insgesamt)

48,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Imperial 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 18/09/1995

Abgef.: 10/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 50271

189 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Imperial 1995/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

30 Jahre

Dest.: 18/09/1995

Abgef.: 10/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 50274

128 Flaschen (insgesamt)

53% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ein Gedicht aus sieben Fässern:

Lochlea 7 y.o. ist neuer Brennerei-Senior

Schon gewusst? Der Single Estate Whisky von Lochlea wurzelt in denselben Feldern, die Robert Burns einst bearbeitete.



Dem Geburtstag des schottischen Nationaldichters zu Ehren, launchte die „farm distillery“ am Wochenende ihre bislang älteste Abfüllung.



Wer so standesgemäß auf Robert Burns anstoßen möchte, trifft mit dem Lochlea 7 y.o. auf ein Gedicht aus sieben First Fill Bourbon Casks – einigen der ersten Fässer, die Lochlea jemals befüllte.

Den Brennerei-Senior füllte man mit kraftvollen 50% vol. ohne Farbstoffe oder Kühlfiltrierung ab.



Der goldgelbe Dram beginnt mit einem Vers aus fruchtigen Aromen von Apfelkompott, reimt am Gaumen üppige Noten von Tropenfrüchten mit sanfter Eichenwürze und endet mit einer buttrigen Kadenz aus Gebäck, Getreide, Gewürzen und lebhaftem grünem Apfel.

Lochlea 7 y.o.

Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks

Fassnr.: 99, 103, 104, 105, 107, 108, 109

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Wunderschön cremige, buttrige Noten, dazu fruchtiges Apfelkompott.



Gaumen: Sehr vollmundig und cremig, mit tropischen Fruchtnoten, einem Hauch von Apfel und Eiche.



Nachklang: Buttrig, mit Buttergebäck, Getreidenoten, Gewürzen und säuerlichen grünen Apfelscheiben.

Jetzt mit neuem & besserem Preis:

Edradour 12 y.o. Flaggschiff für Sherry-Fans

In ihrer langen Geschichte hat die Edradour Distillery magere wie auch florierende Zeiten überlebt: von der ursprünglichen Erfolgsgeschichte des Blended Scotch Whisky bis hin zum Erwerb durch die New Yorker Mafia, von der Übernahme durch einen Großkonzern bis hin zur willkommenen Rückkehr in unabhängige schottische Hände. Bis heute gleichgeblieben: Die Highland-Brennerei produziert handgemachten Premium Single Malt.

Jetzt zum neuen und besseren Preis zählt dazu dieses Flaggschiff für alle Fans von Sherry-Malts: Der Edradour 12 y.o. lagert vollständig in First sowie Second Fill Oloroso Sherry Butts. Aus insgesamt zehn Fässern vermählt, füllte Batch 7 des Highlanders 6.402 Flaschen – fassstark und weder kühlfiltriert noch gefärbt. Der Effekt? Sein von dunkler Süße und nussiger Würze geprägtes Geschmacksprofil entfaltet sich ungehemmt.

Edradour 12 y.o. – Oloroso Sherry Butts – Batch #7

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 08/10/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr.: 160, 201, 294, 295, 299, 306, 318, 322, 323, 358

6.402 Flaschen (insgesamt)

59% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert