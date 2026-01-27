Eine anfängliche Enttäuschung war bei der Dresdner Whisky Manufaktur schnell verflogen: Die Destillerie und ihr Whisky HELLINGER 42 waren in diesem Jahr Partner des Presseball Berlin. (und nicht, wie anfänglich missverstanden, beim Bundespresseball in Berlin). Da die Geschichte des Presseball Berlin bis in das Jahr 1872 zurückgeht, und somit deutlich länger als die des Bundespresseball ist, kam die Einladung quasi vom Original!

Auf dem Presseball Berlin 2026 erhielt der Schauspieler, Theaterchef des Berliner Schlosspark Theaters und des Mitteldeutschen Theaters in Dessau, Dieter Hallervorden, den Ehrenpreis für Presse- und Meinungsfreiheit – und selbstverständlich auch eine Flasche ‚HELLINGER 42 Edition EINS‘!

Mehr in der Presseaussendung der Dresdner Whisky Manufaktur:

Meinungsfreiheitspreis und Dresdner Whisky für Dieter Hallervorden

Die Dresdner Whisky Manufaktur HELLINGER 42 war in diesem Jahr Partner beim Presseball Berlin

Anfangs war es nur die Anfrage aus Berlin, ob man als Partner beim Presseball dabei sein möchte. Schnell sagte man zu, denn wann kommt man schon mal zum Bundespresseball. Die Stimmung war euphorisch – bis man merkte, es geht gar nicht um den Bundespresseball, sondern um den Presseball Berlin. Nach einer anfänglichen Enttäuschung fasste man sich allerdings wieder sehr schnell, stellte sich doch heraus, dass der Presseball Berlin bereits seit 1872 am Start ist – und damit das Original!

Dresdner-Whisky-Manufakur-Brennmeister Jörg Hans (re.) überreicht eine Flasche „HELLINGER 42 Edition EINS“

Bildquelle: meeco Communication Services

Im letzten Jahr ging der Ehrenpreis für Presse- und Meinungsfreiheit des Presseballs an Gérard Biard, Chefredakteur der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“, anlässlich des zehnten Jahrestags des Anschlags auf deren Redaktion. In diesem Jahr ging der Preis an Schauspieler und Theaterchef des Berliner Schlosspark Theaters sowie des Mitteldeutschen Theaters in Dessau, Dieter Hallervorden. Im Abendmagazin des Presseballs ist über ihn zu lesen „schließlich war er nicht aus der DDR geflohen, um sich in West-Berlin einen Maulkorb verpassen zu lassen.“ Auch heute sagt er immer noch was er denkt und vor allem auch was er will. Aus diesem Grund wurde Hallervorden auf dem Presseball Berlin der diesjährige Ehrenpreis für Meinungsfreiheit verliehen. Die Laudatio hielt Dr. Helmut Kohls Sohn Walter Kohl.

Dresdner-Whisky-Manufakur-Brennmeister Jörg Hans (re.) im Gespräch mit Dr. Helmut Kohls Sohn Walter Kohl

Bildquelle: meeco Communication Services



Gründe gibt es genug, Hallervorden zu ehren. „Nicht mit noch einem Preis, sondern mit einer Flasche ‚HELLINGER 42 Edition EINS‘ haben wir uns bei Dieter Hallervorden für viele angenehme Stunden bedankt und wünschen ihm mit unserem Whisky viele anregende Gespräche“, so Jörg Hans, Geschäftsführer und Brennmeister der Dresdner Whisky Manufaktur, der die Flasche überreichen durfte.



Dresdner-Whisky-Manufakur-Brennmeister Jörg Hans (li.) im Gespräch mit Boxer Arthur Abraham

Bildquelle: meeco Communication Services



Stets umlagert war der Stand der Dresdner Whisky Manufaktur, die zum ersten Mal als Partner beim Presseball Berlin dabei war. Neben Hallervorden konnten unter anderem auch Walter Kohl, Arthur Abraham und Bodybuilder Markus Rühl auf den Whisky aus Deutschlands größter Whisky-Manufaktur aufmerksam gemacht werden.