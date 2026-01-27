Spiritory, der Online-Spiritousenmarktplatz aus Deutschland, gibt den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt. Zu den neuen Investoren gehört der Whisky-Liebhaber Michael Mittermeier, der sich einer koordinierten Gruppe neuer und bestehender Investoren anschließt.

Mehr zur neuen Finanzierungsrunde in der Presseaussendung, die uns Spiritory zugeschickt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prominente Unterstützer investieren in Whisky & Spirituosenmarktplatz Spiritory.

München, 27 Januar 2026 – Spiritory, der führende Premium-Marktplatz für hochwertigen Whisky und besondere Spirituosen, verkündet den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde. Zu den neuen Investoren gehört auch Whisky-Liebhaber Michael Mittermeier, einer der bekanntesten Comedians und Entertainer Deutschlands. Michael Mittermeier beteiligt sich im Rahmen einer Gruppe neuer und bestehender Investoren.

Spiritory ist der Online-Marktplatz für echte Whisky-Liebhaber, Sammler und Enthusiasten.

„Ich bin schon seit vielen Jahren ein leidenschaftlicher Fan hochwertiger Whiskys“, so Michael Mittermeier. „Mit Spiritory habe ich einen Ort gefunden, wo man Inspiration findet, einen guten Überblick bekommt und Gleichgesinnte aufeinandertreffen.“

Der führende Marktplatz für Premium-Whisky & Spirituosen ermöglicht den schnellen und sicheren Kauf sowie Verkauf von Premium-Spirituosen und macht den Markt für Sammler und Liebhaber zugänglicher, transparenter und einfacher. Seit der Gründung im Jahr 2022 hat sich das Unternehmen stetig zur führenden Plattform weiterentwickelt und bietet Nutzern stets die besten Angebote von Händlern und tausenden Privatnutzern aus 11 europäischen Ländern. In die Portfolio Funktion, bei der Genießer ihre Sammlung verwalten können und wichtige Kennzahlen wie Marktwerte, wurden mittlerweile tausende Flaschen hochgeladen.

Gründer und CEO Janis Wilczura über die Stärke einer aufeinander abgestimmten Investorengruppe.

„Wir freuen uns sehr über die neue Finanzierungsrunde und das Vertrauen von Alt- und Neuinvestoren. Michael an Bord zu haben ist etwas ganz Besonderes. Niemand in Deutschland bringt so viel Leidenschaft für Whisky mit wie Michael Mittermeier“, sagte der CEO von Spiritory, Janis Wilczura. „Er ist einer der größten Comedians der deutschen Geschichte und mit seiner Begeisterung für das Thema Whisky, sowie seiner einzigartigen Persönlichkeit ist er der perfekte Partner bei der weiteren Expansion und dem nächsten Kapitel von Spiritory.“

Neue Funktionen und Möglichkeiten der Nutzung bereits in Entwicklung.

Die aktuelle Finanzierungsrunde bildet die Grundlage für den gezielten Ausbau der Plattform und die konsequente Weiterentwicklung der langfristigen Vision von Spiritory. Bereits heute arbeitet das Unternehmen an neuen Lösungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung stationärer Händler sowie an innovativen Marken- und Vertriebswelten für kleine und mittelständische Destillerien, Brennereien und unabhängige Unternehmen. Mit der neuen Unterstützung wird Spiritory die Plattform weiter optimieren, Partnerschaften ausbauen und seine Präsenz in weiteren Märkten nachhaltig vertiefen.



Über Spiritory:

Spiritory ist seit 2022 börsenbasierter Live-Marktplatz für Liebhaber und Sammler von Spirituosen. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, ihre Lieblingsspirituosen auf transparente und sichere Weise zu kaufen und verkaufen. Nutzer profitieren von der transparenten und sicheren Abwicklung, können sich inspirieren lassen oder ihr Portfolio verwalten und erhalten tausende von wichtigen Kennzahlen, wie z.B. Echtzeit-Marktpreise. Als einer der führenden Marktplätze in Europaermöglicht das Unternehmen außerdem die einfache Direct-to-Consumer (D2C) -Digitalisierung von Händlern, Marken und Brennereien.