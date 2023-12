Über Spiritory, die Handelsplattform für Spirituosen, Weine und Schaumweine haben wir ja schon mehrmals berichtet. Jetzt hat man dort das Angebot deutlich erweitert und bietet den Marktplatz nicht nur auf einer App, sondern auch in insgesamt elf Ländern an: Neben Deutschland sind nun auch die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Polen und Irland auf der Plattform vertreten.

Alle Neuerungen beschreiben die Gründer von Spiritory in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Spiritory veröffentlicht weltweit erste Live-Marktplatz- App für Whisky und expandiert in zehn weitere Länder

Die Appversion bringt die radikale Einfachheit und Transparenz der Spiritory Website auf die App und erfüllt damit einen der größten Kundenwünsche

Als erster Live-Marktplatz ermöglich Spiritory nun also das einfache Entdecken, Kaufen und Verkaufen auf jedem Endgerät. Egal ob Smartphone, Tablet oder Desktop

Der europäische Rollout geht weiter und Spiritory ist nun in zehn neuen Märkten verfügbar: Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Polen und Irland

Die Website wurde komplett überarbeitet und erstrahlt in einem neuen Design und bietet eine Vielzahl von neuen Funktionen und Inspirationsmöglichkeiten

München, 20.12.2023: Spiritory erweitert sein Angebot: Ab sofort können Kunden auch über die App, weltweit begehrte Whiskys und Spirituosen entdecken und verwalten, kaufen und verkaufen. Damit erfüllt Spiritory einen der größten Kundenwünsche und bringt sein einfaches und transparentes Angebot auf alle Geräte. Außerdem gab es ein umfangreiches Update für die Website, inklusive vieler neuer Funktionen und einem überholten Design.

“Spiritory ist als erster Marktplatz mit dem Fokus auf Transparenz, Zeitersparnis und Sicherheit gestartet und hat damit tausende Nutzer in Deutschland begeistert. Gut einem Jahr nach dem Start erweitern wir nun unser Angebot und zeigen, wie einfach das Handeln auch in der App sein kann. Damit geben wir noch mehr Sammlern und Genießern die Möglichkeit ihre Kollektion zu verwalten und innerhalb von Sekunden zu Kaufen und Verkaufen.“ Spiritory Mitgründer Janis Wilczura

Auf Spiritory können über 20.000 Whiskys und Spirituosen gehandelt werden, ebenso steht die beliebte Gebots- und Angebotsfunktion jedem zur Verfügung und macht das Handeln so einfach wie noch nie. Neu ist die Benachrichtigungs-Funktion, welche es Nutzern ermöglich immer auf dem Laufenden zu bleiben. Gab es auf der alten Website noch nicht so viel zu entdecken, so gibt es nun unzählige Möglichkeiten sich selbst, oder von anderen inspirieren zu lassen. Um sich zu registrieren, brauchen Nutzer nur eine E-Mail-Adresse. Entdecken Sie die Welt des Whiskies jetzt jederzeit und von jedem Endgerät.

Spiritory treibt seine europäische Expansion weiter voran. Ab heute können Genießer und Sammler in zehn weiteren Ländern – Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Polen und Irland – den vollen Umfang von Spiritory nutzen. Damit erhalten Genussmenschen und Sammlern aus dem Großteil von Europa die Möglichkeit, einfach, sicher und transparent zu handeln.

„Unser Ziel ist es, mit unseren Nutzern zusammen das Produkt weiterzuentwickeln. Dabei konnten viele Nutzer außerhalb von Deutschland Spiritory erstmal nur eingeschränkt nutzen.“ Fügt Wilczura hinzu. „Wir freuen uns daher, dass wir Spiritory nun auch in vielen weiteren europäischen Ländern anbieten können.“ Nach erfolgreicher Expansion, möchte Spiritory mittelfristig weitere Länder, wie Großbritannien, Irland und Länder in Asien sowie Amerika anbinden.

im App-Store für iOS: Download

im Play Store für Android: Download

Über Spiritory:

Spiritory ist ein börsenbasierter Live-Marktplatz für Liebhaber und Sammler. Die Online-Plattform ermöglicht es Nutzern, begehrte Spirituosen auf eine möglichst einfache, transparente und sichere Weise zu handeln. Käufer können Gebote abgeben und Verkäufer können Angebote unterbreiten. Wenn beide Preise übereinstimmen, kommt es zu einer Transaktion; völlig automatisch. Auf diese Weise erlaubt es Spiritory Nutzern innerhalb von Sekunden Spirituosen zu kaufen und zu verkaufen. Der Handel mit Whisky oder Wein wird dabei nicht nur einfacher, sondern auch fairer und transparenter. Das Start-up stellt sicher, dass jede gehandelte Flasche von einem Expertenteam geprüft wird. Die Plattform bietet ihren Nutzern zudem Tausende von Übersichten, Verkaufshistorien und Datenpunkten, um ihnen die Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu erleichtern. Hinzu kommt ein Portfolio-Bereich, in dem Nutzer kostenlos Informationen und Statistiken zu ihrer Sammlung erhalten.