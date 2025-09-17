Mit der Partnerschaft mit Spiritory, dem Online-Spiritousenmarktplatz aus Deutschland, will Pernod Ricard seinen direkten Zugang zum Konsumenten für den Vertrieb von Premium-Spirituosen stärken. Dabei geht es vor allem um die Marken Chivas Regal, The Glenlivet, Redbreast und Midleton, für die man gemeinsam exklusive Erlebnisse schaffen will.

Mehr zu dieser neuen Kooperation hat man uns seitens Spiritory in der Form einer Presseaussendung zugeschickt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Strategische Kooperation: Pernod Ricard Deutschland und Spiritory bündeln Kräfte im Direct-to-Consumer-Geschäft

München, 17. September 2025 – Nach dem Beginn ihrer Zusammenarbeit im Juni haben Pernod Ricard Deutschland, eines der weltweit führenden Spirituosenunternehmen, und Spiritory, Europas am schnellsten wachsender Spirituosenmarktplatz, eine strategische Partnerschaft geschlossen, um sich auf das Direct-to- Consumer-Modell für den Vertrieb von Premium-Whisky zu konzentrieren. Im Mittelpunkt der Kooperation steht das gemeinsame Ziel, exklusive Erlebnisse zu schaffen und die Premium-Whisky-Marken von Pernod Ricard wie Chivas Regal, The Glenlivet, Redbreast und Midleton über Spiritory zu vermarkten.

Gemeinsame Vision für digitales Wachstum

Spiritorys Direct-to-Consumer-Modell eröffnet Spirituosenmarken einen effizienten Zugang zu ihren Zielgruppen und ermöglicht den digitalen Aufbau, nachhaltiger Kundenbeziehungen. Durch die Partnerschaft bündeln beide Unternehmen ihre jeweiligen Kompetenzen, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Spirituosen im Online-Bereich aktiv mitzugestalten.

Innovationstreiber aus Deutschland

Spiritory trägt mit seinem innovativen Marktplatzmodell und einer engagierten Community von tausenden Spirituosenliebhabern maßgeblich zur Partnerschaft bei.

„Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Whisky-Marken von Pernod Ricard in einem völlig neuen Kontext zu präsentieren, und die Art und Weise, wie Spirituosen online erlebt werden, neu zu gestalten.“,

sagt Janis Wilczura, CEO und Mitgründer von Spiritory.

Die globale Stärke von Pernod Ricard

Pernod Ricard Deutschland stärkt die Allianz mit einem herausragenden Markenportfolio und umfassender Expertise in Logistik, Branding und Markenpositionierung. In Verbindung mit Spiritorys digitaler Kompetenz entsteht so eine Partnerschaft, die Markenstärke und Konsumentennähe auf höchstem Niveau vereint.

Strategische Wirkung

Die Zusammenarbeit schafft für beide Seiten nachhaltigen strategischen Mehrwert: Spiritory gewinnt durch die Partnerschaft mit einem weltweit führenden Premium-Spirituosenunternehmen einen Starken Partner an Ihrer Seite sowie Rückenwind für die Weiterentwicklung des Direct-to-Consumer-Modells. Pernod Ricard Deutschland wiederum erhält die Möglichkeit, eine dynamisch wachsende digitale Zielgruppe von Sammlern und Genießer direkt anzusprechen und die Markenpräsenz in einem modernen digitalen Umfeld gezielt auszubauen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: natalia@spiritory.com

Über Spiritory:

Spiritory ist ein börsenbasierter Live-Marktplatz für Liebhaber und Sammler von Spirituosen. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, ihre Lieblingsspirituosen auf transparente und sichere Weise zu kaufen und verkaufen. Nutzer profitieren von der transparenten und sicheren Abwicklung, können sich inspirieren lassen oder ihr Portfolio verwalten und erhalten tausende von wichtigen Kennzahlen, wie z.B. Echtzeit Marktpreise. Als einer der führenden Marktplätze in Europa ermöglicht das Unternehmen außerdem die einfache Direct-to-Consumer (D2C) -Digitalisierung von Händlern, Marken und Brennereien.