Whisky als Cocktail genießen – ein Vergnügen, das immer mehr auch „gestandene“ Whiskyfreunde für sich entdecken. Für gute Cocktails braucht es gute Zutaten, natürlich damit auch guten (gut mixbaren) Whisky. Monkey Shoulder, der schottische Blend, ist in der Barszene sehr beliebt dafür, und so wundert es auch nicht, dass bei der diesjährigen Monkey Mixes! Competition rege Beteiligung herrschte. Ins Finale nach Wien schafften es insgesamt acht Finalisten und Finalistinnen – und im Finale setzte sich Stani Fürst aus dem Senns in Salzburg durch.

Mehr über die Competition, die von Top Spirit organisiert wurde, und das Rezept für den Siegercocktail lesen Sie hier:

Monkey Mixes! Cocktail Competition 2025: Stani Fürst gewinnt das Finale in Wien

Wien, 17. September 2025 – Bereits zum vierten Mal lud Monkey Shoulder motivierte Barkeeper:innen zur „Monkey Mixes!“-Cocktail Competition. Das diesjährige Finale fand in der Rooftop Bar des Ruby Lissi Hotels in Wien statt und brachte nach spannenden Wettbewerbsrunden ein hochkarätiges Podium hervor: Stani Fürst aus der Salzburger Senns Bar sicherte sich den Sieg vor Attila Szelhoffer (Burdock Bar) und Sascha Riepl (Ginhouse). Als Gewinner darf sich Fürst auf eine exklusive Reise zum internationalen „Camp Monkey“ im Wert von € 3.000,- freuen.

Monkey Shoulder – 100% Malt Whisky made for mixing

Der perfekte Whisky zum Cocktailmixen existiert nicht? Doch! Denn Monkey Shoulder eignet sich durch seine Aromen und Herstellungsweise hervorragend als Basis für kreative Cocktailvariationen. Der beliebte Blended Malt Whisky steht für ungezwungenen Genuss fernab üblicher Drink-Standards. Eigens für das Mixen von Cocktails kreiert, zelebriert er die Vielfältigkeit von Whiskydrinks und schreibt die Regeln, wie man Whisky trinkt, neu.



Bereits Anfang des Sommers rief Monkey Shoulder Brand Ambassador Patrick Whelan österreichweit Bartender:innen dazu auf, an der Monkey Mixes! 2025 Competition teilzunehmen. Die Aufgabe: einen besonderen Drink zu kreieren, der mindestens 4 cl Monkey Shoulder Blended Scotch enthält. Nach einem mehrstufigen Auswahlprozess standen die Top 8 Finalist:innen fest:

• Stani Fürst (Senns, Salzburg)

• Sascha Riepl (Ginhouse, Zell am See)

• Nora Herrmann (Miss Saigon, Wien)

• Adhem Fouda (Needle Vinyl Bar, Wien)

• Mike van Bruggen (Combo Bar, Wien)

• Johanna Luger (Burdock Bar, Salzburg)

• Attilla Szelhoffer (Burdock Bar, Salzburg)

• Alexandra Hochegger (Truth & Dare, Wien)





Die Bartender:innen stellten sich mehreren Challenges, die Fachwissen, Sensorik, Präzision und Service-Fähigkeiten gleichermaßen forderten. Neben Theorie und Tasting-Skills wurde auch praktisches Können im Mixen und Servieren getestet. Ins Top-3-Finale schafften es schließlich Stani Fürst, Attilla Szelhoffer und Sascha Riepl. Am Ende überzeugte Stani Fürst die Jury mit seinem Drink und sicherte sich den Titel der Monkey Mixes! 2025. Platz zwei ging an Attilla Szelhoffer, Platz drei an Sascha Riepl.

Siegerrezept von Stani Fürst: Alouatta

Rezept:

6 cl Monkey Shoulder

3 cl Screaming Cordial

Grapefruitöl – Zeste



Screaming Cordial (Zutaten):

150 g Tomatenwasser

50 g Zitronensaft

4 cl Tomatenessig

4 cl Espresso

150 g geröstete Mandelmilch

150 g Zucker