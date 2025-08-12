Schlumberger Österreich mit neuem CEO und neuer Führungsmannschaft

Die Schlumberger Österreich (seit 2014 im Besitz von Marussia Beverages) mit ihrer Vertriebsgesellschaft Top Spirit (sie importiert und vertreibt in Österreich unter anderem Glenfiddich, Macallan, Torabhaig, Bruichladdich und andere Whiskys) stellt ihr Führungsteam nach dem bevorstehenden Abgang des Langzeit-CSO Eugen Lamprecht neu auf. Als neuer CEO übernimmt Florian Czink, unterstützt von Anne Glatz als Vertriebsdirektorin und Nicole Cappato im Marketing.

Wir gratulieren dem gesamten neuen Team recht herzlich und wünschen Eugen Lamprecht viel Freude und Erfolg auf seinem weiteren Weg!

Wechsel in der Geschäftsführung von Schlumberger: Florian Czink übernimmt als neuer CEO

Florian Czink

Wien, 12.08.2025 – Nach achteinhalb Jahren im Unternehmen verlässt Dr. Eugen Lamprecht auf eigenen Wunsch die Schlumberger Wein- und Sektkellerei mit Ende September 2025, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Im Zuge dieses Wechsels wird Mag. Florian Czink mit 1. Oktober 2025 zum neuen CEO bestellt. Zeitgleich rücken Anne Glatz (Vertrieb) und Dipl.-BW (FH) Nicole Cappato (Marketing) in das Management-Team auf. Der Fokus liegt künftig auf Stabilität in herausfordernden Zeiten sowie einer zukunftsorientierten Ausrichtung mit klarer Marktbearbeitungs-, Digitalisierungs- und Innovationsstrategie.



Im Zuge des geplanten Ausscheidens von Eugen Lamprecht mit Ende September 2025 stellt die Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH ihre Geschäftsführung neu auf. Mit 1. Oktober übernimmt Florian Czink die Geschäftsleitung als CEO von Schlumberger Österreich. Gleichzeitig verstärken Anne Glatz als Vertriebsdirektorin und Nicole Cappato als Marketingdirektorin das Management-Team.

Florian Czink wird CEO und führt Unternehmen durch wirtschaftlich herausfordernde Zeiten

Florian Czink (45) ist seit über 20 Jahren in leitenden Funktionen im Unternehmen tätig. Als Chief Marketing Officer und Co-Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Top Spirit verantwortete er zuletzt unter anderem die Markenführung der Traditionsmarken Schlumberger, Hochriegl, Goldeck und Mozart, das nationale Distributionsgeschäft sowie den Ausbau des Bereichs „New Business Development“. Als neuer CEO übernimmt er die Gesamtverantwortung für das Österreich-Geschäft.

„Ich danke für das Vertrauen und freue mich, gemeinsam mit unserem engagierten Team Verantwortung zu übernehmen. Unser Fokus liegt darauf, Schlumberger sicher durch die aktuell wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten zu führen und gleichzeitig zukunftsfit aufzustellen. Mit klarer Marktbearbeitungsstrategie, digitalem Fokus inklusive KI-Anwendungen sowie kontinuierlicher Innovation werden wir die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortschreiben“ Florian Czink

Abschied nach achteinhalb erfolgreichen Jahren

Eugen Lamprecht (47), Chief Sales Officer, Mitglied der Geschäftsführung und Sprecher des Gremiums, verlässt das Unternehmen mit Ende September nach mehr als acht Jahren. In dieser Zeit verantwortete er zentrale Unternehmensbereiche und trieb insbesondere die strategische Neuausrichtung des Vertriebs, die Weiterentwicklung der Tochtergesellschaft P.M. Mounier und den Ausbau der HR- und Kommunikationsagenden maßgeblich voran.

Eugen Lamprecht

„Schlumberger war für mich mehr als ein Job. Es war Leidenschaft, Verantwortung und eine Herzensangelegenheit. Ich danke meinem Team und der gesamten Gruppe für das Vertrauen und die gemeinsamen Erfolge“,

so Lamprecht.

Mag. Benedikt Zacherl, Vice President Continental Europe der Marussia Beverages Group, der Schlumberger seit 2014 angehört:

„Ich danke Eugen Lamprecht für seinen Einsatz, sein strategisches Denken und seine Leidenschaft für unsere Marken. Für seine nächsten beruflichen Schritte wünsche ich ihm persönlich wie fachlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Gleichzeitig freut es mich, dass mit Florian Czink ein langjähriger, erfahrener Mitarbeiter die Rolle des CEOs bei Schlumberger übernimmt und das gesamte Management-Team mit Expertise und Erfahrung aus den eigenen Reihen besetzt werden kann.“

Anne Glatz wird Vertriebsdirektorin

Mit 1. Oktober übernimmt Anne Glatz (51) die Vertriebsleitung und wird Teil der erweiterten Geschäftsleitung. Die gebürtige Wienerin ist seit 2002 im Unternehmen und bringt fundierte Erfahrung aus Marketing und Vertrieb mit – unter anderem als Brand Managerin, Key Account Managerin und zuletzt als Leiterin Vertriebsinnendienst & Kundenservice. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie die gesamte Vertriebsstrategie und berichtet direkt an CEO Florian Czink.

Anne Glatz

„Schlumberger ist für mich mehr als ein Arbeitgeber. Ich freue mich, künftig in neuer Rolle unsere Marktposition weiter zu stärken und gemeinsam mit unserem Team nachhaltige Kundenbeziehungen und zukunftsorientierte Lösungen voranzutreiben“,

so Glatz.

Nicole Cappato übernimmt Marketingagenden

Zeitgleich übernimmt Nicole Cappato (42) die Leitung des Marketings und rückt als neue Marketingdirektorin ebenfalls in die erweiterte Geschäftsleitung von Schlumberger Österreich nach. Seit ihrem Eintritt als Senior-Brand-Managerin im Oktober 2023 und der Übernahme der Vertriebsmarkenverantwortung im Juni 2024 hat sie maßgeblich zur Weiterentwicklung des Marketings beigetragen. Zuvor war sie unter anderem für Moët Hennessy in der Schweiz sowie Louis Vuitton in Österreich tätig.

„Es ist mir ein großes Anliegen, unsere starken Marken mit klarer Positionierung und emotionaler Relevanz im Markt zu verankern. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich Impulse setzen, Begehrlichkeit für unsere Marken schaffen und unser Markenportfolio dem Zeitgeist und den Trends entsprechend weiterentwickeln“,

so Cappato.

Neue Zusammensetzung der Geschäftsleitung von Schlumberger Österreich

Neben CEO Mag. Florian Czink und CFO Mag. Stephan Dubach setzt sich die Geschäftsleitung der Schlumberger Wein- und Sektkellerei künftig wie folgt zusammen:



• Dipl.-BW (FH) Nicole Cappato – Marketingdirektorin

• Anne Glatz – Vertriebsdirektorin

• Aurore Jeudy, MBA – Chef-Önologin & Kellermeisterin

• Patrick Meszarits, MBA – Direktor Produktion & Supply Chain