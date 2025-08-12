Arbikie Distillery erforscht mit Universität historische Gerste für klimafreundlicheren Whisky (mit Video)

Ein Projekt zwischen der Heriot Watt University in Edinburgh und der Arbikie Diatillery in den schottischen Highlands hat es sich zur Aufgabe gemacht, den CO2-Aussstoß bei der Whiskyproduktion deutlich zu reduzieren. Eine logische Partnerschaft, weil die Arbikie Distillery Nachhaltigkeit als eine Hauptsäule ihrer „farm to bottle“-Produktion sieht:

Sustainability is at the heart of everything we do. Anytime we make a business decision, we put sustainability on level pegging with the more traditional considerations.” Kirsty Black, Arbikie’s Distiller und Director

Über The Scottish Food & Drink Net Zero Challange Fund hat man sich Mittel für das Projekt gesichert und mit der Universität eine sogenannte Knowledge Transfer Partnerschaft geschlossen. Kirsty erklärt den Grund, warum man sich zusammengetan hat, so:

“We were looking at older barley varieties and hoped we could do a lower-input malting regime. We knew some things about growing the barleys, but not how they’d perform under these conditions—that’s not something we could have done ourselves.”

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Sorten durch die Universität wird man nun in die Produktion einbauen, um damit „saubereren“ Whisky zu produzieren.

Genaueres zeigt dieses knapp vier Minuten lange Video, das Sie auch auf Youtube sehen können:

(Titelbild: Kurt Rottenfusser)

Zudem arbeitet man in der Brennerei im Rahmen der Förderungen auch mit der Edinburgh Napier University und der University of Dundee an einem Projekt, um Produktionsabfälle aus der Whiskyerzeugung für umweltfreundliches Verpackungsmaterial zu verwenden. Einen Artikel dazu finden Sie in Deadlinenews.co.uk.