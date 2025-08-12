Chivas Brothers bietet fünftägige Whisky-Tour um 15.000 Euro

Sollten Sie zwischen 6. und 10. Oktober nichts Dringliches zu tun haben und irgendwo noch an die 15.000 Euro für ein Whiskyvergnügen der Extraklasse frei haben, dann könnte das folgende Angebot von Chivas Brothers für Sie wie gerufen kommen: Gemeinsam mit Midleton Very Rare veranstaltet man in diesem Zeitraum die Grand Whisk(e)y Tour, eine Führung durch die Whisky-Ikonen von Pernod Ricard.

Die Reise führt an diesen fünf Tagen zu den Destillerien Strathisla (dort wird man von Master Blender Sandy Hyslop betreut) , Glenlivet und Midleton in Schottland und Irland, und man bekommt Einblicke in die Produkte von Royal Salute, Chivas Regal, The Glenlivet und Midleton Very Rare – natürlich in den höchsten Kategorien. Die Tour führt in der Speyside auch in The Vault, wo die „Kronjuwelen“ der Whiskyproduktion von Pernod Ricard im Fass und in Flaschen gelagert sind, sowie ins Linn House, das exklusive Gästehaus von Pernod Ricard. Ein privates Highland-Lunch im Ballindalloch Castle mit dem Gastgebern Laird Guy MacPherson-Grant gehört ebenso zur Tour wie die Überstellung nach Irland mit einem Privatjet. Dort wird man mit Master Distiller Kevin O’Gorman ausgesucht Whiskeys verkosten, darunter auch einen 50 Jahre alten Midleton Very Rare, von dem es weltweit gerade einmal 225 Decanter gibt. In Irland übernachten die Gäste zwei Nächte im Castlemartyr Resort.

Haben Sie Lust auf die Reise bekommen? Das Einzelticket kostet ca. 15.000 Euro – kommen Sie aber mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, dann beläuft sich der Preis pro Person „nur mehr“ auf etwas über 14.000 Euro. 10 Plätze gibt es, dann wird die Anmeldung geschlossen werden.

Mehr Infos und die Möglichkeit zur Buchung finden Sie auf dieser Seite bei Chivas Brothers.

Bis dahin können Sie hier einen Blick in The Vault werfen: