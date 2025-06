Heriot-Watt University plant Neubau des Zentrums für Brauen und Destillieren

Die Heriot-Watt University in Edinburgh möchte mit einer Investition von £35 Millionen den Neubau ihres Zentrums für Brauen und Destillieren (Centre for Brewing and Distilling – CBSD) realisieren. Es wird eine hochmoderne Version des Internationalen Zentrums für Brauen und Destillieren ( International Centre for Brewing and Distilling – ICBD) der Heriot-Watt University sein und dieses ersetzen. Das ICBD wurde 1990 eröffnet und bietet Bachelor- und Masterstudiengänge zum Thema Brauen und Destillieren an.

Geplant ist, dass das CBSD betriebsbereite Brau- und Destillations-Testanlagen beherbergt. Diese werden es Unternehmen ermöglichen, neue Produktionsmethoden zu erproben. Darüber hinaus sollen dort Labore zur Nachhaltigkeitsforschung eingerichtet werden, um CO2-arme Destillationstechniken und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Das neue Zentrum wird außerdem ein eigenes Gründerzentrum umfassen, welches Start-ups, Spin-outs und kleine bis mittelständische Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Produkte unterstützt.

Die Universität stellte eine erhebliche Qualifikationslücke in der Branche fest und hofft, diese durch spezialisierte Ausbildungsprogramme, darunter Graduiertenausbildungen, Ausbildungen von Führungskräften und forschungsorientierte Branchenkooperationen, zu schließen.

