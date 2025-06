Neu in UK: Isle of Raasay Made with Arbikie Barley

Eine neue Abfüllung, die nur im Großbritannien erhältlich ist, stellt die Isle of Raasay Distillery vor. Ausschließlich in der Arbikie Distillery angebaute Gerste wurde für Isle of Raasay Made with Arbikie Barley verwendet. Das verwendete Getreide war Concerto-Gerste, die auf Arbikies Farm in Angus angebaut und im September 2019 von Raasay destilliert wurde. Der Spirit reifte anschließend in 23 ehemaligen Rye Whiskey Fässer von Woodford Reserve. Zwei tasting panels der Isle of Raasay Distillery begutachteten alle verfügbaren Fässer. Auf Basis der gemeinsamen Ergebnissen der Gruppen wurden 15 Fässer für Isle of Raasay Made with Arbikie Barley ausgewählt.

Isle of Raasay Made with Arbikie Barley (50,2 % Vol., UVP £75) ist eine exklusive Abfüllung für Großbritannien und ab sofort über Isle of Raasay-Händler erhältlich. Eine Liste diese Händler finden Sie auf der Website der Isle of Raasay Distillery, zudem bietet die Brennerei hier auch weitere Informationen zu diesem Bottling.