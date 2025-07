Isle of Raasay Distillery erweitert Übernachtungsmöglichkeiten (mit Video)

Wer der Isle of Raasay Distillery einen Besuch abstatten wollte, der war – dachte er an eine Übernachtung dort – immer recht limitiert. Es gab das zum „Hotel“ umgebaute Borodale House auf der Insel, das aber nur wenige Zimmer bot.

Nun hat man mit Na Bothain fünf neue Kabinen gebaut, die an die Tradition der schottischen Bothies anknüpfen – aber auf einem eher luxuriösen Level. Damit kann man insgesamt 28 Gäste auf der Insel unterbringen (die selbst übrigens nur 116 Einwohner hat). Ab Oktober 2025 sind diese Kabinen nun buchbar, der Preis ist, der Lage und dem allgemein hohen Niveau in schottischen Unterkünften geschuldet, allerdings nicht gerade günstig: Ab ca. 420 Euro pro Nacht und inklusive Frühstück ist man dabei. Es gibt noch weitere Packages, die mehr inkludieren (wie zum Beispiel das Escape Island Package ab ca. 440 Euro, das neben der Unterbringung für zwei in einer der Kabinen auch Frühstück mit lokalen Produkten, einen Welcome Drink in der Brennerei sowie eine Tour derselben, eine Tour der Insel und der Lagerhäuser sowie ein dreigängiges Essen und mehr enthält.

Auch Frühbuchungen für 2026 sind bereits möglich (und wegen der Knappheit der Plätze auch angeraten, so die Destillerie).

Details zu den Kabinen, den Packages und der neuen Draamer’s Experience, die einen tieferen Einblick in die Destillerie geben soll, können Sie hier auf der Webseite finden. Wir haben noch ein Video vom Bau der neuen Unterkünfte für Sie: