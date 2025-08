ie Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im August gibt es ein kleines, aber feines Sommerprogeamm mit Tastings der SMWS, die für alle offen sind – also auch für Nichtmitglieder. Vom Minigolf-Turnier bis zum Tagesausflug und einem der beliebten Whisky-Picknicks reicht diesmal die Bandbreite. Immer im Zentrum: die heiß begehrten Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society.

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den Terminen anmelden können. Die Termine finden Sie wie immer auch in unserem Eventkalender.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SMWS Veranstaltungen im August: Whisky-Erlebnisse der besonderen Art

Die Scotch Malt Whisky Society widmet sich seit 1983 dem gemeinsamen Genuss von außergewöhnlichen Whiskys rund um die Welt. Mit exklusiven und limitierten Abfüllungen, die von unserem namhaften Tasting Panel ausgesucht und beschrieben werden, versorgen wir Whiskygenießer laufend mit spannenden Genusserlebnissen. Mitglieder der SMWS können dabei aus vielen verschiedenen Bottlings auswählen, die im kostenfreien Magazin Outturn beschrieben und dann online bestellt werden können.

Aber auch unsere Tastings sind legendär, denn in ihnen verbinden sich hervorragende Whiskys mit lebendiger Atmosphäre, viel gemeinsamen Genuss und Fachsimpeleien.

Im August erwartet Whiskyfreunde bei der Scotch Malt Whisky Society ein reduziertes Programm, bevor es im September mit einer deutschlandweiten Roadshow wieder richtig losgeht. Auf drei Events möchten wir euch an dieser Stelle aber gerne hinweisen.

Da ist zunächst ein Tagesausflug ins wunderschöne Erlangen, wo wir auf einem Stadtrundgang die lokale Braugeschichte erkunden werden. Damit das ganze nicht zu trocken wird, kehren wir unterwegs in einer Brauerei ein, die nur für uns ein besonderes Fässchen Bier gebraut hat. Anschließend geht es in die urige Thalermühle, wo uns ein deftiges fränkisches Abendesse und ein Whisky Tasting mit fünf SMWS Abfüllungen erwartet.

WHISKY & BRAUEREIKULTUR – Nürnberg/Erlangen smws.eu

Wer im Ruhrgebiet beheimatet ist, sollte auf keinen Fall unser Whisky & Minigolf-Turnier verpassen. In Bottrop spielt ihr 18 Löcher auf der Anlage des Irish Cottage. Dazu erwarten euch sechs aktuelle Abfüllungen der SMWS, die ihr euch zwischendurch an unserer kleinen Bar abholen könnt. Für den Hunger gibt es Leckereien vom Grill, die separat erworben werden können.

Whisky & Minigolf – Bottrop smws.eu

Und dann ist da noch unser – inzwischen legendäres – Whisky Picknick in Berlin. Für gerade mal 15 € seid ihr dabei, wenn wir offene Flaschen aus den letzten Monaten mit euch leeren, angeregt plaudern und das hoffentlich schöne Wetter genießen.

Whisky Picknick Aug – Berlin smws.eu

Mehr Infos zu den einzelnen Events hinter den Links! Wir freuen uns auf Sie!