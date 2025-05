SMWS Veranstaltungen im Juni: Whisky unter freiem Himmel und andere kulinarische Tastings

Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im Juni gibt es in mehrere deutschen Städten Tastings der SMWS, die für alle offen sind – also auch für Nichtmitglieder. Diesmal geht es unter anderem in Frankfurt und Stuttgart auf den Bauernhof, und auch sonst sind die Verkostungen durchwegs kulinarisch geprägt. Immer im Zentrum die heiß begehrten Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den Terminen anmelden können – diesmal schon vor Beginn des Juni, weil die erste Veranstaltung in Köln bereits am Sonntag stattfindet . Die Termine finden Sie wie immer auch in unserem Eventkalender.

Die Tastings der SMWS in Deutschland im Juni

Die Scotch Malt Whisky Society widmet sich seit 1983 dem gemeinsamen Genuss von außergewöhnlichen Whiskys rund um die Welt. Mit exklusiven und limitierten Abfüllungen, die von unserem namhaften Tasting Panel ausgesucht und beschrieben werden, versorgen wir Whiskygenießer laufend mit spannenden Genusserlebnissen. Mitgleider der SMWS können dabei aus vielen verschiedenen Bottlings auswählen, die im kostenfreien Magazin Outturn beschrieben und dann online bestellt werden können.

Aber auch unsere Tastings sind legendär, denn in ihnen verbinden sich hervorragende Whiskys mit lebendiger Atmosphäre, viel gemeinsamen Genuss und Fachsimpeleien.

Whisky unter freiem Himmel, umgeben von Natur, und dazu Leckereien vom Grill? Das können Sie im Juni mit der SMWS erleben, bei unseren WHISKY AUF DEM BAUERNHOF Tastings in Frankfurt und Stuttgart.

In Frankfurt sind wir im Biohotel LindenGut in Dipperz zu Gast. Dipperz liegt ca 1 Stunde nördlich von Frankfurt und wird auch das „Tor zur Rhön“ genannt.

Wir treffen uns am Samstag den 28. Juni um 14:00 bei Whisky Spirits in Frankfurt Sachsenhausen. Dann geht es mit dem Bus zum LindenGut. Dort erwartet uns die Chefin Anja Lindner mit Kaffee & Kuchen. Nachdem sich alle gestärkt haben, bekommen wir eine exklusive Tour durch den landwirtschaftlichen Betrieb inkl. der Hofschlachterei. Ab 18:30 gibt es dann ein BBQ im Freien, mit Produkten aus der Küche des LindenGut. Und natürlich jede Menge Whisky – insgesamt haben wir acht Abfüllungen dabei. Um 22:00 ist Abfahrt zurück nach Frankfurt, wo wir gegen 23:30 eintreffen werden.

Auch eine individuelle Anreise und / oder eine Übernachtung vor Ort ist möglich, schreiben Sie uns gerne an matthias.rech@smws.com

In Stuttgart sind wir am 22. Juni auf dem Keltenhof in Filderstadt. Der Betrieb hat sich auf Gemüse und Kräuter für die Spitzengastronomie spezialisiert und beliefert Sternerestaurants im ganzen Land. Wir bekommen eine ausführliche Führung durch die Gewächshäuser und Felder und dürfen auch probieren. Anschließend wird im gemütlichen Hof gegrillt und natürlich Whisky getrunken. Sie dürfen sich auf sechs SMWS Single Cask Abfüllungen freuen.

Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits am 1. Juni ein kulinarisches Tasting in Köln erleben. Dafür haben wir uns mit den lokalen Gewürzspezialisten von Hennes‘ Finest zusammengetan. In ihrem Fachgeschäft werden wir sechs SMWS Whiskys verkosten, begleiten von kleinen Speisen. Nebenbei erfahren Sie Wissenswertes über Gewürze und im Speziellen Pfeffer.

Ebenfalls kulinarisch geht es in Nürnberg zu, wo Ralf Dänzer ende Juni zu einer Whisky-Wanderung durch Nürnbergs kulinarisches Erbe lädt.

Und dann ist da noch unser zweites Tasting im schönen Bamberg, wo Lea Folger allen Whisky-Interessierten sechs spannende Abfüllungen präsentiert.

8. Juni – Die SMWS in Bamberg

Mehr Infos zu den einzelnen Events hinter den Links! Wir freuen uns auf Sie!