Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Was gibt es im November bei der SMWS? Ein Klassiker kehrt zurück: Der SMWS Tasting Notes Quiz, bei dem man die originalen Tasting Notes zum Whisky im Glas erraten muss – und natürlich auch Preise gewinnen kann. Immer im Zentrum: die heiß begehrten Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society.

Wieder da: Der beliebte SMWS Tasting Notes Quiz – mit allen Terminen im November

Die Scotch Malt Whisky Society ist bekannt für ihre ausufernden, poetische und manchmal auch skurrilen Tasting Notes. In unseren November-Tastings stehen sie im Mittelpunkt. Wie immer verkosten wir sechs Einzelfassabfüllungen. Welche Whiskys die Gäste im Glas haben, erfahren sie allerdings erst im Laufe des Abends.

Nach jedem Whisky werden unsere Ambassadore drei kurze Geschmacksbeschreibungen vorlesen. Nur eine davon entstammt den offiziellen Tasting Notes der SMWS. Welche könnte es sein? Die Gäste erhalten Stimmzettel, auf denen sie ihre Tipps notieren. Wer sechsmal richtig liegt, darf sich auf eine Überraschung freuen.

Hier die Termine:

16. November 2025 – Tasting Notes Quiz – Hamburg

18. November 2025 – Tasting Notes Quiz – Frankfurt

27. November 2025 – Tasting Notes Quiz – Düsseldorf

29. November 2025 – Tasting Notes Quiz – Fürth

30. November 2025 – Tasting Notes Quiz -Stuttgart

