SMWS Veranstaltungen im Juli: Whisky Picknicks & BBQs

Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im Juli gibt es in sieben deutschen Städten Tastings der SMWS, die für alle offen sind – also auch für Nichtmitglieder. Diesmal geht es um das, was im Sommer den weisten Spaß macht – gemeinsame Picknicks und BBQS. Immer im Zentrum die heiß begehrten Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society.

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den Terminen anmelden können. Die Termine finden Sie wie immer auch in unserem Eventkalender.

Die Tastings der SMWS in Deutschland im Juni

Die Scotch Malt Whisky Society widmet sich seit 1983 dem gemeinsamen Genuss von außergewöhnlichen Whiskys rund um die Welt. Mit exklusiven und limitierten Abfüllungen, die von unserem namhaften Tasting Panel ausgesucht und beschrieben werden, versorgen wir Whiskygenießer laufend mit spannenden Genusserlebnissen. Mitgleider der SMWS können dabei aus vielen verschiedenen Bottlings auswählen, die im kostenfreien Magazin Outturn beschrieben und dann online bestellt werden können.

Aber auch unsere Tastings sind legendär, denn in ihnen verbinden sich hervorragende Whiskys mit lebendiger Atmosphäre, viel gemeinsamen Genuss und Fachsimpeleien.

Whisky Picknicks & BBQs mit der SMWS

Die Scotch Malt Whisky Society startet mit einem leicht reduzierten Programm in den Sonnemonat Juli. Sechs Tastings sind geplant, darunter zwei Picknicks im Park und drei BBQ Events.

Los geht’s am 17. Juli in Frankfurt mir einem Bottles Kill Event. Wir räumen das Lager auf und werden gemeinsam die ein oder andere Anbruchflasche leeren. Dazu wird der Grill angeschmissen.

Whisky Bottles Kill Event – Frankfurt Anmeldung in Kürze hier verfügbar

Am 19. Juli lädt unser Münchner Ambassador Florian Burkhardt zum Whisky-Picknick in den Englischen Garten. Auch hier wollen wir „Reste“ aus den letzten 12 Monaten vernichten. Mit nur 15 € sind Sie dabei!

Ebenfalls am 19. Juli veranstalten wir ein Whisky & BBQ Event in Molfsee bei Kiel, im Garten unseres Ambassadors Thom Glas. Sechs aktuelle Abfüllungen stehen auf dem Programm, dazu gibt es Leckerein aus dem Smoker.

Am 26. Juli treffen wir uns in Berlin zu einer Landpartie in den Südwesten der Stadt. Zunächst besichtigen wir die Domäne Dahlem, anschließend ziehen wir für ein zünftiges Abendessen plus Whisky-Tasting in den benachbarten Biergarten.

In Hamburg laden wir am 27. Juli zum Whisky Picknick in den Stadtpark. Thom Glas präsentiert sechs neue Abfüllungen. Anschließen ziehen wir weiter ins Landhaus Walter, für ein gemeinsames Abendessen und kühle Biere.

Last but not least: Am 31. Juli steigt in Düsseldorf ein Whisky BBQ im gemütliche Innenhof der Boothby’s Bar. Auch hier erwarten Sie sechs aktuelle Abfüllungen und dazu eine kräftige Wurst vom Wildschwein.

Wir wünschen guten Appetit und viel Spaß!

Mehr Infos zu den einzelnen Events hinter den Links! Wir freuen uns auf Sie!