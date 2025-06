Richard Hammond präsentiert Iron Ridge Whisky

Richard Hammond, unter anderem bekannt aus der Sendung Top Gear, die er gemeinsam mit Jeremy Clarkson und James May moderierte, betritt jetzt auch die Welt der Spirituosen. In Kooperation mit den englischen Hawkridge Distillers (ihr erster Single Malt erschien zu Beginn des Jahres, wir berichteten) wird Iron Ridge Whisky auf dem Markt erscheinen. Der Single Malt Whisky, benannt nach einem Hügel in der Nähe von Hammonds Rückzugsort im Lake District, reifte in amerikanischen Bourbonfässern. Die offiziellen Verkostungsnotizen beschreiben den Whisky mit Noten von Vanille, Karamell, Gewürzen und Früchten.

Sein offizielles Debüt wird Iron Ridge Whisky am 30. August auf der DriveTribe Live 2025 im Bicester Heritage/Oxfordshire feiern. Die Besucher der Veranstaltung der von Hammond, Clarkson und May gegründeten Online-Plattform rund um Autos haben dort die Möglichkeit, an einer exklusiven Verkostung teilzunehmen und Hammond persönlich kennenzulernen. Weltweit wird Iron Ridge Whisky – wie auch seine neue Gin-Marke Ratio Gin – im September 2025 erhältlich sein.