Hawkridge Distillers veröffentlichen ihren ersten Single Malt

Die 2018 gegründete Hawkridge Distillers hatte bisher Rum, Gin und Vodka in ihrem Portfolio. Nun ergänzt die englische Brennerei dieses noch um ihren englischen Single Malt und stellt mit Hawkridge Single Malt Whisky ihre erste Abfüllung vor. Das Bottling entstand in Zusammenarbeit mit dem Starkoch Alain Roux aus Berkshire, reifte in ehemaligen Bourbon-Fässern, und kam mit 40 % Vol. in die Flaschen.

Hawkridge Single Malt Whisky ist über die Website der Destillerie für £43 erhältlich. Zudem wird die Abfüllung bei ausgewählten Einzelhändlern, Bars und Restaurants in Großbritannien angeboten, und soll auch internationale Märkte erreichen.