Serge verkostet: Speyburn im Duett

Nicht oft und dennoch regelmäßig finden Whiskys der Speyburn Destillery einen Platz bei den täglichen Verkostungen auf Whiskyfun. Das Duett des heutigen Tages bilden zwei Indie-Bottlings, die beide in Sherry-Butts reiften, und mit dem Einfluss dieser Fässer auf den jeweiligen Malt wurde nicht übertrieben. Mit dem The First Editions Bottlings, das die Session eröffnet, fand Serge ein kleine Juwel in der hinteren Ecke seines Schrankes, das ihn heute begeistert. Die Abfüllung von Gordon & MacPhail aus der Reihe Connoisseurs Choice dagegen ist etwas herausfordernder. Dementsprechend fällt die heute Punktevergabe so aus:

Abfüllung Punkte

Speyburn 16 yo 2007/2023 (54.9%, The First Editions, Taiwan, sherry butt, cask #HL20323, 582 bottles) 87 Speyburn 15 yo 2008/2024 (60.2%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, first fill sherry butt, cask #552, 644 bottles) 85