Arbeitskampf bei Inver House Distillers geht im Juni mit sechs Streiktagen weiter

Die Arbeiter bei Inver House Distillers wollen laut einem Bericht ihren Arbeitskampf um höhere Löhne auch im Juni fortsetzen. Schon im April hat man einen Streiktag abgehalten (wir berichteten hier), nun will die Gewerkschaft GMB Scotland ihre Forderungen mit sechs weiteren Streiktagen unterstreichen. Die angebotenen 3% Lohnerhöhung wurden von den Gewerkschaftsmitgliedern in den vorangegangenen Verhandlungen als zu wenig zurückgewiesen. Weitere Verhandlungen nach dem ersten Streiktag fanden nicht mehr statt.

Ein Gewerkschaftssprecher sagte:

“A one-day strike in April signalled the frustration of workers and the urgent need for serious negotiation to find a way forward.

“Those negotiations have not taken place, however, and the company has shown no willingness to begin them.

“Given the lack of transparent and good faith discussions, our members have no choice but to step up industrial action.

“The company must understand actions have consequences and the consequence of its refusal to engage is a workforce determined to ensure their voice is heard and a fair resolution found.”