CEO Phillip White verlässt nach nur einem Jahr Gordon & MacPhail aus familiären Gründen

Im Januar des Vorjahres berichteten wir über einen bevorstehenden Wechsel an der Spitze von Gordon & MacPhail, bei dem Phillip White dem scheidenden CEO Ewen Macintosh ab April 2024 nachfolgen sollte. Nun hat aber Phillip White diesen Posten nach etwas über einem Jahr wieder aufgegeben – aus „positiven familiären Gründen“, wie er im Artikel in The Spirits Business bekanntgab:

„Due to a (positive) change in our family’s circumstances, remaining in Elgin is no longer practical for us, and we’ve made the difficult decision to relocate back down to the South East [of England]. That said, I leave with immense pride in what we’ve achieved together over the past year. I’ve had the privilege of leading a talented and passionate team through a period of transformation, intelligent innovation and profitability, while building on the company’s rich heritage and strengthening its future foundations.”