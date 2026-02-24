The Balmoral bietet The 1945 Glen Grant Experience

Edinburgh’s legendäre Hotel The Balmoral bietet aktuell erneut ein besonderes Whisky-Erlebnis (hier finden Sie eine Übersicht der bisherigen Events, die wir Ihnen vorstellten). Im Mittelpunkt steht die einzige Flasche eines 1945er Glen Grant, abgefüllt vom unabhängigen Whisky-Spezialisten Gordon & MacPhail.

Das angebotene The 1945 Glen Grant Experience beginnt auch bei Gordon & MacPhail in der Speyside mit einer privaten Führung inklusive einer exklusiven Verkostung. Die Gäste genießen danach exklusive Übernachtungen im Rothes Glen House mit privatem Speisesaal und Chauffeur-Service durch Schottlands legendäre Whiskyregion. Anschließend folgt ein exklusiver Besuch bei Johnstons of Elgin, einem auf die Herstellung von Luxusmode spezialisiertem Familienunternehmen. Zurück in Edinburgh, warten auf die Gäste zwei Übernachtungen in der exklusiven Scone & Crombie Suite des Hotels. Dazu bietet das Paket nun ein Gourmet-Erlebnis im Number One, dem dem Restaurant des Hotels, sowie einer persönlichen Weinprobe im Weinkeller des Number One. Finalisiert wird das Erlebnis-Wochenende durch eine geführte Verkostung unter der Leitung der Whisky-Experten von SCOTCH, der Whisky Bar des Hotels.

Für Anfragen zur exklusiven The 1945 Glen Grant Experience oder einer Mitgliedschaft im SCOTCH Club, kontaktieren Sie bitte scotch@roccofortehotels.com. Weitere Informationen zum SCOTCH Club und seinen Tastings finden Sie auf der Website des Clubs. Um einen Aufenthalt im The Balmoral zu buchen, besuchen Sie bitte die offizielle Website.