IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Highland Park

Im ersten Teil von insgesamt Drei gibt es heute sieben Malts aus der Brennerei von den Orkneyinseln

Etwa zwanzig Highland Park Whiskys, verteilt auf drei Verkostungen, stehen bei Whiskyfun auf dem Programm. Im heutigen ersten Teil stellt uns Serge Valentin sieben Bottlings aus dieser Orkney-Destillerie vor. Unsere Übersicht, morgen dann wohl mehr, weiterhin in bewährter zufälliger Reihenfolge:

AbfüllungPunkte

Highland Park 8 yo (70°proof, OB, James Grant for Hepburn & Ross, Malt Scotch Whisky, UK, cork stopper, +/-1970)89 
Highland Park 8 yo (70°proof, OB, Gordon & MacPhail, Scotch Malt Whisky, UK, +/-1975)91
An Orkney Distillery 12 yo 2006/2019 (48%, The Single Malts of Scotland, Elixir Distillers, US exclusive, Parcel No.1)87
Highland Park 9 yo 2015/2025 (50%, The Cooper’s Choice, The Golden Cut Collection, Malaga finish, 342 bottles)84
Old Orkney 15 yo ‘Auld Reekie‘(48.5%, Decadent Drinks for Royal Mile Whiskies, sherrywood, 396 bottles, 2025)87
Whitlaw 10 yo 2015/2025 (56.9%, Brothers in Malt, refill sherry butt, cask #22, 550 bottles)85
Single Malt Scotch Whisky from Orkney 8 yo 2016/2025 (57.5%, Cadenhead, Enigma, bourbon barrels, 888 bottles)85
