TTB-Neuheiten: Tormore 12 yo, The Glenrothes 14 yo

Gestern stellten wir Ihnen mit Tormore 16 yo Sherry Cask eine (möglicherweise) kommende Abfüllung dieser Speyside-Brennerei unter den neuen (seit 2022) Besitzern Elixir Distillers vor. Nun konnten wir die Etiketten einer weiteren Tormore-Abfüllung in der US-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken. Tormore 12 yo erscheint mit 46 % Vol., und teilt außer des neuen Claims „Tormore’s delicious fruit forward whisky captures the essence of timeless elegance in every sip“ keine weiteren Informationen mit. So sehen die Label aus:

2024 stellte The Glenrothes ihr neu konzipiertes und gestaltetes Portfolio vor (wir berichteten). Den Abfüllungen Glenrothes The 25 und Glenrothes The 32 folgten Glenrothes The 18 und Glenrothes The 15. Nun tauchten in der US-amerikanischen TTB-Datenbank die Etiketten eines 14 Jahre alten Glenrothes auf. Besonders an dieser Abfüllung: Der Malt Whisky reifte ausschließlich in First Fill Ex-Bourbon Casks, und kommt mit mit einem leicht höheren Alkoholgehalt von 45,7 % Vol. in die Flaschen. Hier die Label: