TTB-Neuheit: Tormore 16 yo Sherry Cask

Seit dem Sommer 2022 ist die Speyside-Brennerei Tormore ein Part im Portfolio derElixir Distillers (wir berichteten). Im vergangenen Sommer stellten die neuen Eigentümer das Tormore Blueprint 10yo Cask Programme vor (auch hier berichteten wir), und gaben einen Ausblick auf das, was dann im Jahr 2026 geschehen soll. Nun tauchen in der US-amerikanischen TTB-Datenbank die Etiketten des Bottlings Tormore 16 yo Sherry Cask auf. Ein 16-jähriger Single Malt gehörte bereits zum Brennerei-Portfolio in der Ägide des Vorbesitzers Pernod Ricard. Der neue 16 Jahre alte Tormore kommt allerdings mit 46,8 % Vol. in die Flaschen (zuvor waren es 48 % Vol.). Der Whisky ist „finished in selected Sherry oak“, die Label sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.