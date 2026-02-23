Montag, 23. Februar 2026, 11:04:11
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Tamdhu

Zwei aktuelle Indie-Wine-Finishes treffen auf zwei unabhängige Abfüllungen aus vergangenen Zeiten, mit insgesamt sehr hohen Bewertungen

Ein Quartett unabhängiger Abfüllungen der Destillerie Tamdhu präsentiert uns Serge Valentin heute zum Wochenstart. Das Paar, dem die Eröffnung der Session zukommt, kann jeweils mit einem unterschiedlichen Wein-Finsh glänzen. Die anderen beiden Indie-Bottlings kamen ungefähr zur Jahrhundert-/Jahrtausendwende in die Flaschen, und stellen so Whisky aus einer anderen Zeit dar. Gefallen können alle Vier, drei erhalten eine sehr gute Bewertung, die die Vierte noch toppen kann:

AbfüllungPunkte

Tamdhu 9 yo 2015/2025 (50%, The Cooper’s Choice, Golden Cut Collection, Marsala finish, cask #044, 396 bottles)86 
Tamdhu 10 yo 2013/2024 (57.9%, Infrequent Flyers, Pedro Ximenez puncheon finish, cask #800069, 698 bottles)86
Tamdhu-Glenlivet 13 yo 1981/1995 (59.9%, Cadenhead, Authentic Collection)85
Tamdhu 20 yo 1981/2002 (56.2%, Scotch Malt Whisky Society, #8.32)90
Tamdhu. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen
Tamdhu. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen
