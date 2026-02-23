Glenfiddich mit neuer visueller Identität

Zum neuen Redesign der Core Range der Speyside-Brennerei Glenfiddich können wir Ihnen, nach der englischsprachigen Pressemitteilung, heute auch zusätzlich die deutschsprachige präsentieren. Das neue Design, bei dem selbstverständlich auch wieder der ikonische Hirsch im Zentrum steht, wird ab April 2026 weltweit ausgerollt. Und dann auch den Handel in unseren Ländern erreichen.

Mehr in der Presseaussendung:

GLENFIDDICH PRÄSENTIERT EINE MUTIGE NEUE VISUELLE AUSRICHTUNG

EIN AUSDRUCK VON PIONIERGEIST UND AUFTAKT EINER NEUEN ÄRA FÜR DEN SINGLE MALT, DER SINGLE MALTS WELTWEIT BEKANNT MACHTE

Februar 2026: Glenfiddich, „The World’s Most Awarded Single Malt Scotch Whisky¹“, schlägt ein neues Kapitel seiner ikonischen Markengeschichte auf. Die neue visuelle Identität richtet sich an ein zeitgenössisches Publikum und verbindet moderne Klarheit mit dem gewachsenen Erbe der Destillerie. Dafür bringt Glenfiddich wiederentdeckte Motive aus dem über viele Generationen gewachsenen Familienarchiv zurück. Die neue Designsprache verknüpft Vergangenheit und Zukunft zu einer zeitlosen, modernen Markenästhetik. Gleichzeitig nimmt sie gezielt Bezug auf die wegweisenden Veröffentlichungen der 1960er Jahre, als die Marke maßgeblich dazu beitrug, Single Malt Scotch Whisky international als eigenständige Kategorie zu etablieren. Das Ergebnis würdigt die 139-jährige Geschichte und unterstreicht zugleich den Anspruch, die britischen Wurzeln der Luxusikone stärker zu betonen und dauerhaft in der Markenwahrnehmung zu verankern.

Im Zentrum des neuen Designs steht der ikonische Hirsch, der seit den 1960er Jahren die Flasche prägt und ursprünglich von Sir Edwin Landseers Gemälde The Monarch of the Glen (1851) inspiriert wurde. In der Überarbeitung wirkt das Motiv lebendiger und greift die Landschaft von Glenfiddichs Heimat Speyside mit mehr Tiefe und organischer Bewegung auf. Gleichzeitig wurde der Hirsch so verfeinert, dass er den Charakter des Whiskys stärker widerspiegelt. Gerahmt ist das Motiv vom Gründungsjahr der Destillerie 1887. Auch der Glenfiddich Schriftzug wurde neu interpretiert: Die serifenlose Typografie wirkt zeitgemäß und verweist zugleich auf die Tradition britischer Schriftgestaltung sowie auf den Schriftzug, der erstmals in den 1960er Jahren auf den Flaschen erschien.

Der Pioniergeist von William Grant, der 1887 den Grundstein der Destillerie legte, prägt die Marke bis heute. Als eine der größten familiengeführten Scotch Whisky Destillerien Schottlands bleibt Glenfiddich fest in den eigenen Gründungswerten verankert. Das Design unterstreicht die tiefe Verwurzelung mit der Herkunft und der Reinheit dieses Handwerks. Das überarbeitete Familienwappen der Grants, im neuen Verpackungsdesign hervorgehoben und geprägt, trägt das Motto „Stand Fast“. Es steht für die konsequente Bewahrung durch die Familie und unterstreicht Glenfiddichs dauerhaftes Verständnis von Herkunft, Menschen und Handwerk.

Diese Haltung spiegelt sich auch im Produkt wider: Glenfiddich bleibt seinem charakteristischen Stil treu und verbindet generationsübergreifende Tradition mit zukunftsgerichteter Handwerkskunst, von der Vision des ersten Malt Masters William Grant bis zum heutigen sechsten Malt Master Brian Kinsman.

Brian Kinsman, Glenfiddich Malt Master, kommentiert:

„Innovation war schon immer Teil der DNA von Glenfiddich. Die Destillerie wurde von Menschen gegründet, die keine Angst davor hatten, Risiken einzugehen, und genau dieser Geist prägt uns bis heute. Er ist weiterhin eine zentrale Triebkraft hinter Glenfiddichs Status als „The World’s Most Awarded Single Malt Scotch Whisky¹“. Während Glenfiddich mit neuen Cask-Finishes, Reifetechniken und Kollaborationen in die Zukunft blickt und damit die Wahrnehmung von Single Malt immer wieder herausfordert, bleibt die Marke zugleich fest in Kontinuität verankert und zeigt großen Respekt für das, was zuvor war.“

Als bewusst gesetzte Weiterentwicklung des Single Malts, der Single Malt Scotch Whisky einem globalen Publikum näherbrachte, setzt das Design auf eine klare, gezielte Transformation. Es verbindet eine mutige Zurückhaltung mit luxuriöser Konsequenz und verfeinerten, haptischen Details. Die schlichte Eleganz schafft bewusst Raum für mehrschichtiges Storytelling rund um Glenfiddichs Herkunft und Handwerkskunst.

Will Peacock, Global Brand Managing Director, William Grant & Sons, ergänzt:

„Mit der Weiterentwicklung des Glenfiddich Designs freuen wir uns, einen aufgefrischten Look zu präsentieren, der die Vergangenheit dieses 139 Jahre alten Whiskys würdigt und zugleich eine zeitlose Modernität feiert. Diese jüngste Transformation spiegelt Glenfiddichs lebendiges Erbe als britische Luxusikone wider und bereitet die Bühne für das nächste Kapitel.“

Mit konsequentem Anspruch an Exzellenz und einer wachsenden globalen Zielgruppe im Luxus Whisky Segment stärkt Glenfiddich seinen Auftritt als britische Luxusikone weiter. Internationale kulturelle Partnerschaften, unter anderem mit Aston Martin und dem Aston Martin Formula One™ Team, tragen diese Positionierung in die Gegenwart. Zuletzt war die neue Glenfiddich Identität auf dem Aston Martin Formula One™ 2026 Rennwagen zu sehen. Das neue Design wird ab April 2026 weltweit ausgerollt und markiert selbstbewusst den Auftakt weiterer Innovationen.

Über Glenfiddich

Glenfiddich wurde in Dufftown, Schottland, vom Pionier William Grant gegründet und erstmals am Weihnachtstag 1887 destilliert. Der Einsatz von revolutionären Methoden und Praktiken bei der Whiskyherstellung führte Glenfiddich zu mehr als 130-jähriger Exzellenz. Dieser Whisky ist der erste Single Malt Scotch Whisky, der außerhalb Schottlands vermarktet wurde und gegenwärtig der meistverkaufte und meist ausgezeichnete Single Malt Whisky der Welt.¹ Glenfiddich wird heute in über 180 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben. Es ist eine der wenigen Single Malt-Marken, die sich seit jeher vollständig in Familienbesitz befinden und noch in derselben Destillerie produziert werden, die William Grant und seine Kinder von Hand erbauten.

Über William Grant & Sons

William Grant & Sons, Ltd. wurde 1887 von William Grant gegründet und ist seither in Familienbesitz mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich. Heute wird das Unternehmen von der sechsten Generation der Familie geführt und vereint einige der weltweit führenden schottischen Whisky Marken, darunter den weltweit beliebtesten Single Malt Glenfiddich®, The Balvenie®, Single Malts aus traditioneller Handwerkskunst und den drittgrößten Blended Scotch der Welt Grant’s®. Darüber hinaus gehören weitere bekannte Marken wie Hendrick’s® Gin, Sailor Jerry®, Milagro® Tequila, Tullamore D. E.W Irish Whisky, Monkey Shoulder, Discarded Spirits Co. sowie Drambuie als auch Hudson dazu.

¹ Glenfiddich wurde seit dem Jahr 2000 in zwei der renommiertesten Wettbewerbe weltweit – dem International Wine and Spirits Competition sowie der International Spirits Challenge – häufiger ausgezeichnet als jede andere Single Malt Scotch Whisky Marke.