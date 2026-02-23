Montag, 23. Februar 2026, 17:30:51
Dunville’s Whiskey und James J. Fox mit 25 Jahre alten Single Malt Irish Whiskey

Dunville’s 25 Year Old Palo Cortado Finish -James J. Fox 145th Anniversary ist im James J. Fox Store in Dublin und online erhältlich

Gemeinsam mit James J. Fox Dublin, Irlands führendem Zigarren- und Whiskyhändler, veröffentlicht Dunville’s Irish Whiskey seine bisher älteste Abfüllung. Dunville’s Single Malt Irish Whiskey 25 Year Old Palo Cortado Finish -James J. Fox 145th Anniversary erscheint anlässlich des 145. Geburtstags des Händlers, der Whiskey ist in Fassstärke mit 53,4 % Vol. abgefüllt.

Die 330 Flaschen dieser Abfüllung sind exklusiv im James J. Fox Flagship-Store in der Grafton Street in Dublin und online erhältlich zum Preis von 495 € erhältlich.

SourceIrish whiskey magazine
Glenfiddich mit neuer visueller Identität

