American Whiskey Academy lädt zur Hausmesse ein

Die American Whiskey Academy lädt am kommenden Wochenende zu ihrer Hausmesse ein. Alles Wissenswerte rund um dieses Event in der nachfolgenden Info, die wir von der American Whiskey Academy erhalten haben:

HAUSMESSE der American Whiskey Academy – Open House in München

Am 27.02.2026 und 28.02.2026 lädt die American Whiskey Academy jeweils von 17:00 bis ca. 24:00 Uhr zur Open-House-Veranstaltung in ihre Bar in der Westenriederstraße 49, 80331 München ein.

Als offene Veranstaltung erwartet die Gäste eine Auswahl von über 135 Whiskeys à la carte – zu attraktiven Messepreisen.

Der Eintritt beträgt € 10,00.

Anmeldung erwünscht unter www.americanwhiskeyacademy.de oder per E-Mail an mikewerner@t-online.de.

American Whiskey as it´s best – im Herzen Münchens!