Dienstag, 24. Februar 2026, 11:35:47
Suche
DeutschlandPRVeranstaltung

American Whiskey Academy lädt zur Hausmesse ein

Open House am 27. und 28. Februar in München, die Gäste erwartet eine Auswahl von über 135 Whiskeys à la carte

Die American Whiskey Academy lädt am kommenden Wochenende zu ihrer Hausmesse ein. Alles Wissenswerte rund um dieses Event in der nachfolgenden Info, die wir von der American Whiskey Academy erhalten haben:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

HAUSMESSE der American Whiskey Academy – Open House in München

Am 27.02.2026 und 28.02.2026 lädt die American Whiskey Academy jeweils von 17:00 bis ca. 24:00 Uhr zur Open-House-Veranstaltung in ihre Bar in der Westenriederstraße 49, 80331 München ein.

Als offene Veranstaltung erwartet die Gäste eine Auswahl von über 135 Whiskeys à la carte – zu attraktiven Messepreisen.

Der Eintritt beträgt € 10,00.

Anmeldung erwünscht unter www.americanwhiskeyacademy.de oder per E-Mail an mikewerner@t-online.de.

American Whiskey as it´s best – im Herzen Münchens!

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Dunville’s Whiskey und James J. Fox mit 25 Jahre alten Single Malt Irish Whiskey
Nächster Artikel
TTB-Neuheiten: Tormore 12 yo, The Glenrothes 14 yo

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH