Nicht mehr ganz ein Monat ist es hin, bis der St. Patrick’s Day in der ganzen Welt am 17. März gefeiert wird. In München geschieht das wieder mit der Unterstützung von Bushmills Irish Whiskey, der nicht nur die Parade sponsort, sondern auch zahlreiche Veranstaltungen rund um den Hauptevent.

Mehr zu den Feierlichkeiten in München lesen Sie nachstehend:

Bushmills Irish Whiskey ist offizieller Partner der St. Patrick’s Day- Parade in München

Wenn die Welt am 17. März den St. Patrick’s Day zelebriert, darf eines nicht fehlen: authentischer Irish Whiskey. Als älteste lizenzierte Whiskey- Destillerie der Welt und fester Bestandteil irischer Kultur ist Bushmills Irish Whiskey untrennbar mit diesem besonderen Tag verbunden. Das zeigt die Marke in München – Heimat der größten St. Patrick’s Day- Parade auf dem europäischen Festland. Denn dort bringt Bushmills die irische Lebensfreude mit zahlreichen Aktionen in die Stadt und unterstreicht damit seinen perfekten Markenfit mit dem irischen Nationalfeiertag.

St. Patrick’s Day-Parade: München feiert mit Bushmills

Auch in diesem Jahr ist Bushmills offizieller Partner der St. Patrick’s Day- Parade in München, bei der im vergangenen Jahr 1.400 Menschen in 65 Gruppen mitgewirkt haben. Am Odeonsplatz, dem zentralen Veranstaltungsort des Festes, präsentiert sich die Marke mit einer eigenen Bushmills Stage, die mit Bannern weithin sichtbar gebrandet wird. Zusätzlich werden alle Bars und Getränkestände der Veranstaltung mit Bushmills 10 Year Old als Exklusiv- Whiskey ausgestattet. Unterstützt wird die Sichtbarkeit durch markante Poster und den ebenfalls gebrandeten Bar Bouche Truck, auf dem ebenfalls exklusiv Bushmills 10 Year Old ausgeschenkt wird, sowie durch den angehängten Stand von Tintales, an dem der beliebte Bushmills Sour angeboten wird. So wird die Markenpräsenz im Herzen des Festivals zusätzlich verstärkt.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Bushmills-gebrandete Fahrräder werden über das Festivalgelände fahren und direkt vom Rad aus Bushmills 10 Year Old ausschenken und verkaufen – eine innovative und aufmerksamkeitsstarke Maßnahme, um noch mehr Menschen mit dem authentischen Irish Whiskey- Erlebnis zu erreichen.

Erlebbare Markenpräsenz in Münchens Szene-Gastronomie

Bereits in den Wochen vor und rund um den St. Patrick’s Day ist Bushmills Irish Whiskey in Münchens Gastronomieszene besonders präsent. Im Kennedy‘s Irish Pub etwa ist Bushmills vom 14. bis 17. März Exklusivpartner und überzeugt Besucher*innen mit einer Special-Drinks- Karte. Und auch in den Bars „Die Krake“ und im „Pacific Times“ dürfen sich Whiskey-Fans über eine exklusive Bushmills St. Patrick‘s- Aktivierungskarte freuen. Im Kilian’s Irish Pub sowie im Ned Kelly’s Australian Pub ist der Bushmills 16 Year Old zudem als „Whiskey of the Month“ im März gesetzt. Und auch die neue Perle im Münchner Westend – das „Heir Beverage House“ – wird Bushmills 10 Year Old am 17. März prominent in seiner Karte einbinden.

Ein weiteres Highlight ist das Paddy’s Irish Pop- Up im Ratskeller am Marienplatz vom 14. bis 16. März. Hier im Herzen Münchens können Irland- Liebhaber*innen sich über Live-Musik, irisches Bier und authentischen Irish Whiskey freuen – mit einem Exklusiv-Deal ist Bushmills 10 Year Old der einzige Irish Whiskey im Pouring und lädt dazu ein, den vielfältigen Allrounder in besonderem Ambiente zu genießen.

Perfekte Verbindung von Tradition und Moderne

Seit Jahrhunderten prägt Bushmills die irische Whiskey-Kultur – genau wie der St. Patrick’s Day seit Jahrhunderten das Erbe Irlands feiert. Mit seiner tief verwurzelten Tradition, dem unverwechselbar weichen Geschmack und seinem preisgekrönten Hausstil ist Bushmills die perfekte Irish Whiskey-Marke, um diesen Tag der Gemeinschaft und des Genusses zu feiern. Durch die breit angelegten Aktivitäten in München unterstreicht Bushmills eindrucksvoll seine Rolle als führende Irish-Whiskey- Marke und bringt den Spirit of Ireland auf unvergleichliche Weise in die bayerische Landeshauptstadt.

Sláinte – auf einen unvergesslichen St. Patrick’s Day mit Bushmills Irish Whiskey!