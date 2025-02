Vorankündigung: Am 13. März erscheint der 2. Akt der Macbeth Collection

2023 veröffentlichte der unabhängige Abfüller Livingstone den ersten von fünf Akten aus der Macbeth Collection – Whiskys aus dem Privatbesitz von Sukhinder Singh, dem Gründer von Elixir Distillers (wir berichteten hier, ein exklusives Videointerview mit ihm können Sie hier sehen).

Am 13. März 2025 wird nun der zweite Akt erscheinen, wiederum untergliedert in „The Leads“, diesmal Lord Macduff mit einem 45 Jahre alten Bunnahabhain, „The Thanes“, diesmal Lennox (Glentauchers 27yo), Ross (Ben Nevis 28yo) und Siward (Highland Park 18yo), einer Repräsentantin der „Witches“, diesmal ein 26 Jahre alter Single Malt von Islay.

AUch ein zweiter von vier Whiskys aus der Gruppe der Mörder ist dabei, wie auch bei ersten Mal ein Island-Whisky , ein 17 Jahre alter Whisky von Jura. Und „The Household“ ist mit zwei Whiskys vertreten, ein 14 Jahre alter Clynelish (Servant) und ein 12 Jahre alter Benrinnes (Soldier).

Diesmal nicht dabei: Einer der Ghosts, die aus Lost Distilleries stammen.

Auch bei der im März erscheinenden Sammlung unter dem Namen Act II hat der Zeichner Sir Quentin Blake alle Etiketten gestaltet, Dave Broom hat die Tasting Notes geschrieben.

Sukhinder Sing zur Sammlung:

[it is]…“the perfect combination of concept, outstanding Scotch whiskies, and beautiful presentation. I am particularly enjoying how rigorous we are in ensuring the collection is character-led; it has brought an interesting dimension to selecting the whiskies and a new experience at tastings.”