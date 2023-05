Shakespeares Macbeth und die 42 in dieser Tragödie vorkommenden Charaktere als Whisky: Das ist ganz kurz zusammengefasst die Idee hinter der Macbeth Collection. Deutlich umfangreicher erklärt finden Sie diese Sammlung in der folgenden Presseaussendung von Kirsch Import, ergänzt durch die Abfüllungen des ersten Akts, inklusive aller jeweiligen Details und Einzelheiten:

Whisky-Homage an Shakespeare: Der erste Akt der Macbeth Collection

Stuhr, 30.05.2023 Allianzen und gemeinsame Anstrengungen, die auf rücksichtslosen Ehrgeiz und knallharte Machtkämpfe treffen: In der schottischen Whiskybranche geht es zu wie bei Macbeth, erkannte Lexi Livingstone Burgess, und legte damit den Grundstein für die Dramaturgie einer beeindruckenden Whiskysammlung. Gemeinsam mit den Elixir Distillers besetzte der Gründer von Livingstone und Burgess Studio, bekannt für kreative Designarbeit im Bereich Scotch, die fantastischen Charaktere der Shakespeare-Tragödie mit Whiskys.

Von alten Einzelfässern über aussagekräftige Malt und Grain Whiskys bis hin zu Raritäten aus geschlossenen Brennereien: 42 individuelle Charaktere wird die Macbeth Collection insgesamt auf die Whisky-Bühne bringen. Jede der limitierten Abfüllungen wird von dem etablierten Künstler Sir Quentin Blake mit der entsprechenden Figur illustriert und mit Notes versehen, die Whisky-Autor Dave Broom in lyrische Prosa verpackt hat.

Die Macbeth Collection besteht aus sechs Serien: The Leads (fünf majestätische Malts), The Thanes (zwölf noble Malts), The Ghosts (sechs „Ghost Distilleries“), The Witches (drei Malts und ein Blend), The Murderers (vier Insel-Malts) und The Household (zehn charaktervolle Whiskys). Die Whiskys der Serien werden gemischt in drei jährlichen Akten bis 2025 veröffentlicht. Act One markiert in diesem Jahr mit neun Abfüllungen den Start. Die Führung übernimmt dabei der Glen Grant (King Duncan) 1965/2022 aus der Serie The Leads. Nach 56 Jahren im Sherry Butt zeigt der Speysider eine Fülle von erlesenen Aromen, die erst nach Jahrzehnten in feinstem Holz entstehen. Nur 100 Flaschen sind insgesamt verfügbar.

The Thanes sind dreifach mit jeweils 31 Jahre alten Whiskys aus Bourbonfässern vertreten. Der Benriach (Menteith) 1992/2023 verbindet typische fruchtbetonte, blumige Noten mit Karamell und Asche. Einem wechselhaften Charakter ist der Glen Garioch (Angus) 1992/2023 gewidmet, der blumige und würzige Noten durch ein geschmeidiges Mundgefühl ausgleicht. Der Linkwood (Lady Macduff) 1992/2023 ist so vielschichtig wie sein literarisches Vorbild, während der Single Grain Whisky Cambus (First Ghost) 1992/2023 aus der Serie The Ghosts die geschlossene Brennerei wieder aufleben lässt.

Für die Serien The Witches und The Murderers fiel die Wahl auf stark getorfte Malts wie den First Witch (Ardbeg) 2004/2023, der 19 Jahre lang in Pedro Ximénez Sherry Butts reifte. Als erster Mörder reist der First Murderer (Ledaig) 2005/2023 wie im Stück von den Inseln an und trifft mit torfig-maritimer Wucht auf den Gaumen. Der getorfte Ardmore (Seyton) 2011/2023 aus Ex-Laphroaig-Fässern schafft einen rauchigen Übergang zur Household-Serie, zu der auch der komplexe Blair Athol (The Bloody Sergeant) 2013/2023 aus Bourbon- und Weinfässern zählt.

Glen Grant (King Duncan) 1965/2022 – The Leads

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Speyside

Alter: 56 Jahre

Fasstyp: Sherry Butt

Abgefüllte Flaschen: 100 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 48,2% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Benriach (Menteith) 1992/2023 – The Thanes

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Speyside

Alter: 31 Jahre

Fasstyp: Refill American Oak Bourbon Hogsheads

Abgefüllte Flaschen: 650 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 53,1% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Glen Garioch (Angus) 1992/2023 – The Thanes

Highland Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Highlands

Alter: 31 Jahre

Fasstyp: First Fill American Oak Bourbon Barrels

600 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 54,6% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Linkwood (Lady Macduff) 1992/2023 – The Thanes

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Speyside

Alter: 31 Jahre

Fasstyp: Refill American Oak Bourbon Barrels

Abgefüllte Flaschen: 650 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 48,2% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Cambus (First Ghost) 1992/2023 – The Ghosts

Lowland Single Grain Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Lowlands

Alter: 31 Jahre

Fasstyp: Refill American Oak Bourbon Barrels

Abgefüllte Flaschen: 650 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 46,2% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

First Witch (Ardbeg) 2004/2023 – The Witches

Islay Single Grain Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Islay

Alter: 19 Jahre

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Butts

Abgefüllte Flaschen: 1.800 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 51,7% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

First Murderer (Ledaig) 2005/2023 – The Murderers

Island Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Inseln

Alter: 18 Jahre

Fasstyp: American Oak Bourbon Hogsheads

Abgefüllte Flaschen: 2.100 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 50,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Ardmore (Seyton) 2011/2023 – The Household

Highland Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Highlands

Alter: 12 Jahre

Fasstypen: Ex-Laphroaig American & European Oak Barrels

Abgefüllte Flaschen: 3.200 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 52,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Blair Athol (The Bloody Sergeant) 2013/2023 – The Household

Highland Single Malt Scotch Whisky

Macbeth Collection Act One

Herkunft: Schottland, Highlands

Alter: 10 Jahre

Fasstypen: Bourbon Hogsheads, Recharred Wine Casks

Abgefüllte Flaschen: 2.800 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 51,8% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt